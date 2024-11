Nächste Eskalationsstufe beim KFC Uerdingen: Der Verwaltungsrat entzieht Vorstandschef Thomas Platzer das Vertrauen und ruft eine Außerordentliche Mitgliederversammlung ein.

Kaum ein Tag vergeht beim KFC Uerdingen ohne Negativ-Schlagzeilen, da bildet auch der heutige Donnerstag keine Ausnahme. Wie sehr es hinter den Kulissen brodelt, zeigt eine Vereinsmeldung vom Donnerstagabend.

In dieser meldet sich der Verwaltungsrat der Krefelder zu Wort und erklärt, dass er dem Vorstandsvorsitzenden Thomas Platzer das Vertrauen entzogen hat. Platzers Tage an der Vereinsspitze könnten bald gar gezählt sein.

Denn der Verwaltungsrat hat satzungsgemäß eine Außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Diese findet am Montag, 25. November (19.05 Uhr), in der Gaststätte am Bahnhof Uerdingen statt. Hintergrund: Das Gremium möchte die Mitglieder über eine Abberufung von Platzer entscheiden lassen.

Die Satzung des Vereins ermöglicht diesen Schritt. In Paragraf zwölf, Absatz 17 heißt es: "Liegt nach Auffassung des Verwaltungsrates ein wichtiger Grund vor, kann der Verwaltungsrat auf Empfehlung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung den Vorstand, bzw. einzelne Vorstandsmitglieder abberufen."

Anlass für diesen drastischen Schritt: Der Verwaltungsrat hatte Platzer mehrfach gebeten, ein Führungskonzept vorzustellen. Dies sei bis zum heutigen Tage nicht in zufriedenstellender Art und Weise erfolgt. "Vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden wirtschaftlichen Situation hat der VR kein Vertrauen mehr in die Fortführung der Amtsgeschäfte durch den Vorstandsvorsitzenden."

In einem Mitgliederbrief Ende September hatte das Kontrollgremium Platzer unter anderem dazu aufgefordert, zu erklären, wie die Saison durchfinanziert werden oder eine Mitgliederversammlung terminiert werden soll.

Zuletzt hatten die Uerdinger Fans den Verwaltungsrat mithilfe von Spruchbändern bei den Heimspielen zu einer Reaktion auf die Tätigkeiten des Vorstandes gefordert. Diese ist nun erfolgt.

Ob die Mannschaft trotz des großen Chaos im Verein weiter in der Spur bleibt - und ob es erneute Unmutsbekundungen seitens der Anhänger gibt -, zeigt sich am Samstag. Dann gastiert Fortuna Köln in der Grotenburg (14 Uhr, RS-Liveticker). Von den vergangenen sechs Partien haben die Uerdinger nur eine einzige verloren.