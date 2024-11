Der FC Gütersloh besiegte am 14. Spieltag den 1. FC Düren mit 2:0 (1:0) und bestätigte damit den Aufwärtstrend. FCG-Coach Julian Hesse ist mit der Entwicklung zufrieden.

Der FC Gütersloh ist derzeit gut in Form, das stellte der Klub aus Ostwestfalen auch am 14. Spieltag der Regionalliga West unter Beweis. Mit 2:0 (1:0) schlug der FCG souverän den 1. FC Düren.

Für das Team von Trainer Julian Hesse, das nun drei Siege in den letzten fünf Spielen erringen konnte, trafen Phil Beckhoff (21.) und Ilias Illig (80.). Düren verliert nach der Niederlage einen Platz und steht auf Rang neun. Gütersloh bleibt Tabellenelfter, vergrößerte aber den Vorsprung auf die Abstiegszone.

Der FCG-Trainer lobte auf der anschließenden Pressekonferenz die Leistung seiner Mannschaft: "Es war ein super Spiel von uns. Gerade in den ersten 35 Minuten haben wir tollen Fußball gespielt, hatten super Kombinationen hinten raus und waren sehr ballsicher. Mit der letzten Aktion vor der Pause hatten wir dann ehrlich gesagt etwas Glück, dass der nicht reingeht. Es war aber glaube ich die einzige richtig große Chance, die wir im ganzen Spiel zugelassen haben."

Der 35-Jährige sieht seine Truppe insgesamt auf einem guten Weg: "In der zweiten Halbzeit waren wir nach vorne nicht mehr ganz so zwingend, aber haben trotzdem sehr konzentriert verteidigt und die wichtigen Räume gut kontrolliert. Dann ist es ein Traumtor von Ilias Illig, der nicht unbedingt für seine Abschlussstärke bekannt ist, und insgesamt ein tolles 2:0. Ich glaube, dass wir auch als Mannschaft gewachsen und deutlich reifer geworden sind. Es war wieder ein sehr wichtiger Sieg für uns und ein Schritt in die richtige Richtung."

Sein Gegenüber, Dürens Cheftrainer Kristopher Fetz, sah den Kräfteverschleiß der letzten Wochen als Grund für die Niederlage: "Wir haben sicherlich kein gutes Spiel gemacht. Aber das formuliere ich nicht als Vorwurf an die Mannschaft, weil sie trotzdem alles rausgehauen hat. Wir sind sehr am Limit gewesen die letzten Wochen und es war daher klar, dass es irgendwann nicht mehr reicht. Von daher haken wir das Spiel schnell ab."

Während für den FC Gütersloh am kommenden Spieltag ein Auswärtsspiel bei der Zweitvertretung des 1. FC Köln ansteht (9. November, 14 Uhr), empfängt der 1. FC Düren zur gleichen Zeit Tabellenschlusslicht Türkspor Dortmund.

Die Statistik zum Spiel:

Gütersloh: Peters - Schauerte, Henke, Winke, Lanfer - Firmino Dantas, Rother, Reyes (86. Freiberger) - Beckhoff (74. Illig), Twardzik (78. Touratzidis), Frieling (78. Kandic)

Düren: Theißen - Popovic, Miftaraj, Statovci, Damaschek - Matuschyk (78. Ibishi), Zeil (46. Kondziella), Garcia - Geimer (78. Sachse), Alpsoy (46. Kalonji), Ramaj

Schiedsrichter: Emircan Kandemir

Tore: 1:0 Beckhoff (21.), 2:0 Illig (80.)

Zuschauer: 1148