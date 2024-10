Nach der Unruhe rund um die Trainersuche sorgt in dieser Woche die Torwartsituation beim 1. FC Bocholt für Aufsehen. RevierSport sprach mit Stammtorhüter Lucas Fox über die Situation.

Sunay Acar, neuer Trainer des 1.FC Bocholts, bestritt unter der Woche erst sein zweites Pflichtspiel für den FCB. Eine Entscheidung, die der 46-Jährige vor der ersten Ligapartie traf, verwunderte viele. Stammtorhüter Lucas Fox, der unter anderem auch mal luxemburgischer Nationalspieler war, musste seinen Posten im Tor räumen. Für ihn stand in dieser Partie Sebastian Patzler zwischen den Pfosten.

Kurios: Patzler ist zwar der zweite Torhüter, aber auch der Torwarttrainer von Lucas Fox. Im Achtelfinale des Niederrheinpokals stand, wie Acar vor der Partie verriet, wie gewohnt Lucas Fox im Tor. Grund für den erneuten Wechsel könnte auch der Fehler von Patzler in der Partie gegen Lotte sein. Schon in den ersten Minuten schoss Patzler den Lotte Stürmer an und verursachte damit das frühe Gegentor.

Nach der Partie sprach RevierSport sowohl mit Lucas Fox als auch mit Trainer Sunay Acar über die fragliche Torwartsituation. Fox hielt sich mit Äußerungen über mögliche Gründe zurück: "Kein Kommentar, einfach eine Trainerentscheidung."

Auch Acar blieb vage: "Wir werden zum nächsten Spiel mit Sicherheit einen Torhüter im Tor haben, wir schauen vor der Partie. Wir haben zwei gute Torhüter und ich habe mir beide jetzt angeschaut. Jetzt werden wir sehen, dass wir am Samstag einen ins Tor stellen, der der Mannschaft die Sicherheit gibt, die sie braucht."

Den ursprünglichen Wechsel erklärt der 46-Jährige wie folgt: "Wir hatten jetzt diesen Wechsel, die Entscheidung habe ich getroffen. Das war mein erster Eindruck im Training. Ich wollte die bestmögliche Mannschaft aufstellen. Dass Sebastian in Lotte gepatzt hat, tut mir sehr leid für ihn, aber wir haben die Partie nicht wegen ihm verloren."

Die kuriose Situation, dass Patzler Torwarttrainer und Konkurrent für Fox ist, ändert für den 24-Jährigen nichts. "Das ändert gar nichts. Wir kommen super miteinander klar. Das passt einfach zwischen uns beiden und deswegen habe ich überhaupt kein Problem damit."

Lucas Fox gilt in Bocholt als Publikumsliebling. Gegen den ETB feierten die 150 mitgereisten Fans immer wieder die Rückkehr ihres Stammtorhüters mit Sprechchören. "Es macht echt Spaß, hier zu spielen, vor allem mit diesen Fans im Rücken. Für einen Torhüter, der mit guten Leistungen schnell zum Publikumsliebling werden kann, ist das immer schön." Dennoch läuft Fox' Vertrag im Sommer aus. Sein Marktwert wird von "Transfermarkt" auf 175.000 Euro datiert, damit ist Fox der wertvollste Spieler im Kader des FCB.

Grund dafür könnte auch die Nationalmannschaftsteilnahme von Fox sein. Der 24-Jährige war zuletzt im Sommer für Freundschaftsspiele gegen Frankreich und Belgien im Kader, feierte aber noch nicht sein Debüt. Für die vergangenen Nations-League-Partien war Fox nicht nominiert. Der Kontakt zu den Verantwortlichen ist trotz Nichtnominierung nie abgerissen: "Im Kontakt bin ich immer. Das ist genauso wie in Bocholt eine Trainerentscheidung."

Trotzdem ist es ein großes Ziel von Fox, langfristig bei der Nationalmannschaft dabei zu sein: "Das pusht einen natürlich nochmal mehr. Man hofft immer wieder dabei zu sein. Aber auch da mache ich mir keinen Druck. Ich mache hier meine Spiele und gebe Gas."