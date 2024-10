Der Wuppertaler SV konnte auch im vierten Spiel in Serie keinen Dreier einfahren und unterlag dem 1. FC Köln II mit 1:2 (1:2).

In der Regionalliga West wartet der Wuppertaler SV seit nunmehr vier Spielen in Folge auf einen Sieg. Nach zwei Niederlagen und einem Unentschieden in den vergangenen Wochen unterlag die Elf von Trainer René Klingbeil mit 1:2 (1:2) gegen den 1. FC Köln II.

Mit insgesamt elf Toren ist der WSV zusammen mit dem FC Schalke 04 II die ungefährlichste Mannschaft in der Liga. Gegen Köln trafen die Wuppertaler nicht aus dem Spiel heraus, Kevin Hagemann erzielte in der 22. Minute per Elfmeter das zwischenzeitliche 1:1. Für Köln trugen sich Maximilian Schmid (4.) und Oliver Issa Schmitt (39.) in die Torschützenliste ein. Zudem flog Kölns Neo Joshua Telle in der 81. Minute mit Gelb-Rot vom Platz.

Trotz der Niederlage war der WSV-Trainer mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden. „Wir haben ein Regionalligaspiel auf sehr hohem Niveau gesehen mit zwei Mannschaften, die attraktiven Fußball gespielt haben. Die Fans sind auf ihre Kosten gekommen und wir wurden aufgrund unserer Fehler hart bestraft”, erklärte Klingbeil. „Auch wenn wir knapp zehn Minuten in Überzahl gespielt haben, war es nicht einfach, da Köln sich in jeden Ball reingeworfen hat.”

Kurz vor Schluss wäre dem WSV beinahe der Ausgleich gelungen, doch Kölns Keeper Jonas Nickisch zeigte beim Schuss von Wuppertals Riccardo Grym in den oberen rechten Winkel eine Glanzparade und lenkte den Ball über den Kasten. „Den Ball hält er überragend”, musste Klingbeil zugeben.

Ich bin überzeugt, dass wir mit diesem Willen und dieser Leidenschaft, die die Jungs auf die Platte gezaubert haben, Punkte einfahren werden. René Klingbeil

Beim nächsten Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach II will Klingbeil auf die Leistung seiner Mannschaft gegen Köln aufbauen. Der Trainer ist nach wie vor von der Qualität seiner Mannschaft überzeugt. „Ich bin überzeugt, dass wir mit diesem Willen und dieser Leidenschaft, die die Jungs auf die Platte gezaubert haben, Punkte einfahren werden”, erklärte Klingbeil. „Es waren Kleinigkeiten, die uns das 2:2 gekostet haben, aber wir werden weitermachen.”





Die Gäste aus Köln beendeten hingegen ihre Sieglosserie von zuletzt vier Spielen in Folge ohne Dreier. Dementsprechend zufrieden zeigte sich Trainer Evangelos Sbonias nach der Partie. „Man darf nicht vergessen, dass es eine U21 ist und wie sie am Ende in Unterzahl drei, vier oder fünf Eckbälle stabil hintereinander verteidigt haben, war sehr gut”, erklärte Sbonias. „Es war eine reife Leistung von uns vor knapp 2.000 Zuschauern bei Flutlicht gegen eine sehr gute Mannschaft und wir sind glücklich mit diesem Ergebnis.”

