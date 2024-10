Bei der U23 von Borussia Mönchengladbach kann Eugen Polanski in Ruhe arbeiten. Von Ruhe kann der KFC Uerdingen, Gladbachs kommender Gegner (19.10, 14 Uhr), nur träumen.

Die U23 von Borussia Mönchengladbach spielt eine starke Saison. Mit 21 Punkten aus zehn Spielen befindet sich Gladbach mitten im Aufstiegsrennen.

Ex-Bundesliga-Profi Eugen Polanski, Trainer der U23, schwärmt von seinem Team: "Wir haben eine echt gute Mannschaft. Die Jungs haben das Spielsystem und die Prinzipien verinnerlicht. Wir haben selten Spiele dabei, die so richtige Ausreißer nach unten sind. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit auf Siege."

Die jungen Fohlen haben erst eine Niederlage einstecken müssen. Und das gegen Fortuna Köln, Tabellenzweiter der Regionalliga West. Zuletzt fuhr die Borussia einen 5:0-Kantersieg gegen den 1. FC Düren ein. Doppelt erfolgreich war dabei das Sturmtalent Noah Pesch. Der 19-Jährige erzielte gegen Düren seine Saisontore sieben und acht und führt damit die Torschützenliste an.

Seit dem Kantersieg gegen Düren sind nun schon wieder zwei Wochen vergangen. Am zurückliegenden Wochenende musste der Gladbacher Nachwuchs nicht ran. "Am Ende hatten wir tatsächlich mal drei Tage frei. Die Profis haben die Länderspielpause auch dafür genutzt, Spieler nach oben zu ziehen. Das heißt, wir haben eh in kleineren Gruppen trainiert", berichtet Polanski.

Der nächste Gegner heißt KFC Uerdingen. Ein Verein, bei dem es besonders neben dem Platz rumpelt und kracht. Das geht auch nicht spurlos an der Konkurrenz vorbei. "Das kriegt man natürlich mit. Ich glaube, es ist schwer, das nicht mitzukriegen. Vor allem, wenn du jetzt hier im Westen unterwegs bist", sagt Polanski über den Gegner.

Dennoch hebt er die sportliche Souveränität der Mannschaft des KFC hervor: "Am Samstag ist das eine sportliche Messung und da ist alles andere zweitrangig. Und wenn man es berücksichtigen würde, müsste man das der Mannschaft eher positiv zu Gute halten, weil sie, obwohl diese Querelen da sind, einfach performt."

Sein Matchplan: "Wir wollen dominanten, mutigen Fußball spielen, über Ballbesitz kommen und viele Chancen kreieren. In der Theorie scheint es ein Spiel zu unseren Gunsten zu sein, aber die Praxis wird am Ende zeigen, wie es tatsächlich ist."