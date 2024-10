Henri Matter erzielte im Topspiel zwischen Fortuna Köln und Rot-Weiß Oberhausen einen Treffer und verhalf seiner Mannschaft dadurch zum Sieg.

Am 11. Spieltag der Regionalliga West setzte sich Fortuna Köln mit 3:1 (3:0) gegen Rot-Weiß Oberhausen durch und biss sich durch den Erfolg in der Spitzengruppe der Liga fest. Henri Matter erzielte das zwischenzeitliche 2:0 für seine Mannschaft.

Gegen Oberhausen fuhren die Kölner den siebten Saisonsieg ein. Nach einem starken ersten Durchgang nahmen die Gastgeber in Halbzeit zwei etwas den Fuß vom Gas. „Es war eine super erste Halbzeit von uns und es hat einfach fast alles geklappt. In der zweiten Halbzeit haben wir nicht mehr so gut Fußball gespielt und dadurch ist Oberhausen besser ins Spiel gekommen. Schlussendlich haben wir die Partie jedoch gewonnen und das ist alles was zählt”, bilanzierte der 23-Jährige nach dem Spitzenspiel.

In der Regionalliga West liegen die Mannschaften der Spitzengruppe derzeit eng beieinander. Oberhausen, Gladbach II (beide 21 Punkte), der MSV Duisburg (23 Punkte), Fortuna Köln (24 Punkte) und die Sportfreunde Lotte (26 Punkte) liefern sich momentan einen spannenden Fünfkampf um den ersten Tabellenplatz. Mit einem Sieg der Duisburger gegen den 1. FC Bocholt an diesem Sonntag würden die “Zebras” die Tabellenführung zurückgewinnen und die Kölner vom zweiten auf den dritten Platz stoßen.





Auch Matter stellt sich bereits auf ein enges Rennen um den Aufstieg ein und will mit seiner Mannschaft möglichst lange oben mitspielen. „Die Tabellensituation ist sehr eng und wir müssen jede Woche unsere Punkte holen, um oben dranzubleiben. Das ist unsere Aufgabe und dabei ist es egal, ob es ein Topspiel ist oder wir gegen die unteren Mannschaften spielen. Wir müssen jedes Spiel gewinnen und alles raushauen, damit wir oben dranbleiben können”, erklärte Kölns Spielmacher.

Am kommenden Sonntag (19. Oktober, 14 Uhr) bestreitet Fortuna Köln ein Auswärtsspiel bei Eintracht Hohkeppel. Auch wenn die Kölner als haushoher Favorit in die nächste Partie gehen, warnt Matter vor dem ambitionierten Aufsteiger. „Es wird ein schweres Spiel. Gerade in Düren ist der Platz sehr klein und Hohkeppel wird alles geben. Auch wir müssen alles raushauen und unsere Chancen nutzen, um das Spiel zu gewinnen”, verriet Matter.

