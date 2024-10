Der KFC Uerdingen gewinnt in der Regionalliga West gegen die U23 des SC Paderborn mit 3:1. Damit ist die Mannschaft in der oberen Tabellenhälfte angekommen.

Es läuft beim KFC Uerdingen in der Regionalliga West. Nach einem 3:1-Sieg über die U23 des SC Paderborn grüßt der Aufsteiger von Tabellenplatz sieben.

1. FC Köln, SC Paderborn, Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf – so lauten die Namen der Uerdingen-Gegner im Monat Oktober. Natürlich handelt es sich dabei jeweils um die Nachwuchsmannschaften der Vereine aus der Ersten und Zweiten Bundesliga. Aus den ersten beiden Spielen in Köln und gegen Paderborn holte die Mannschaft von Trainer René Lewejohann vier Punkte. Einen beim 1:1 in Köln, drei zu Hause gegen den SC Paderborn.

„Wir haben uns vorgenommen, dass wir den Punkt, den wir in Köln geholt haben, vergolden wollen“, zeigte sich der Übungsleiter nach der Partie zufrieden. Auch wenn die Gäste aus Ostwestfalen zahlreiche Chancen liegenließen, sah Lewejohann einen „ein Stück weit verdienten“ Sieg seiner Mannschaft.

In der Tat zeichnete sich der KFC vordergründig durch seine Kaltschnäuzigkeit aus. Ließen die Gäste einige Hochkaräter liegen, zeigte sich Uerdingen bei den Toren durch Jeff-Denis Fehr (12., 46.) und Noel Werner (87.) absolut abgezockt.

Trotz Abwehrschlacht – „Männerfußball schlägt Nachwuchsfußball“

Gerade das Tor direkt nach dem Anstoß zur zweiten Halbzeit zeigte sich als Dosenöffner für den Heimsieg. Werner, der das Spiel mit seinem Treffer entschied, zündete als Joker, was Lewejohann zufriedenstellte. „Letzte Woche habe ich noch angemerkt, dass unsere Wechsel überhaupt nicht zündeten. Das war diese Woche anders. Großes Kompliment an die Jungs.“

Das Geheimnis gegen die Nachwuchsmannschaften? Männerfußball, wie es Lewejohann selbst formuliert. „Ich muss Paderborn schon ein Kompliment aussprechen, auch nach dem 3:1 haben sie immer noch weitergespielt. Aber wenn ich das Spiel einmal zusammenfasse, stelle ich fest, dass der Männerfußball gegen den sehr guten, attraktiven Nachwuchsfußball gewonnen hat. Wenn der Fußball nicht immer ansehnlich, dafür aber erfolgreich ist, sprechen wir hier alle dieselbe Sprache. Das spiegelt den Charakter meiner Mannschaft auch wider.“

Je mehr Trubel im Verein herrscht, desto erfolgreicher spielt die Truppe. Fan bei der Pressekonferenz

Auffällig war, dass die Uerdinger mit dem hohen Tempo der Gäste immer wieder Probleme hatten, gerade Angelo Langer hatte auf seiner linken Seite einige Schwierigkeiten. Ein Sonderlob verdiente sich dabei aber Kapitän Tim Stappmann, der sich mit allem, was er hatte, immer wieder in die Abschlüsse der Paderborner hineinwarf.

Lewejohann äußerte sich zuletzt noch einmal um all die Themen, die den KFC außerhalb des Platzes bewegen. „Welche Energie die Mannschaft jede Woche mitbringt, bei alldem, was hier nebenher passiert – ein Riesenkompliment an meine Mannschaft.“ Oder, wie es ein Fan nach der Pressekonferenz sagte: „Je mehr Trubel im Verein herrscht, desto erfolgreicher spielt die Truppe.“

Nächste Chance auf ein Erfolgserlebnis bietet sich dem KFC Uerdingen am Samstag, dem 19. Oktober. Dann trifft die Mannschaft auswärts die U23 von Borussia Mönchengladbach. Anstoß im Grenzlandstadion ist um 14 Uhr.