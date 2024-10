Der MSV Duisburg liegt an der Spitze der Regionalliga West. So beurteilt der MSV-Trainer die Tabelle - und die Last-Minute-Siege seiner Mannschaft.

2:1-Sieg in der neunten Minute der Nachspielzeit in Gelsenkirchen beim FC Schalke 04 und 2:1-Sieg in der vierten Minute der Nachspielzeit gegen den SV Rödinghausen: Der MSV Duisburg erlebte binnen weniger Tagen zwei hoch emotionale Last-Minute-Siege und steht in der Regionalliga West auf Platz eins - aber nur aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber Lotte.

"Das waren solche Glückgefühle auf Schalke und gegen Rödinghausen - Wahnsinn. Wenn so etwas gut geht, ist es einfach nur geil. Ich könnte gerne noch mehr solcher Gefühlsausbrüche und Glücksgefühle erleben. Da hätte ich nichts gegen", sagt Dietmar Hirsch gegenüber RevierSport.

Der MSV-Trainer betont auch, dass diese Siege kein Zufall waren - im Gegenteil. Hirsch betont: "Das waren verdiente Siege. Allen voran gegen Rödinghausen. Da hatte ich das Gefühl, dass der Gegner schon nach 60 Minuten fast platt war und das 1:1 ins Ziel retten wollte. Wir dagegen waren in allen Statistiken besser. Wir waren fit und gierig auf den Sieg. Deshalb ist dieser verdient, auch wenn er in der Nachspielzeit zustande gekommen ist."

Hirsch ergänzt: "Wir können von der Bank nachlegen, da sitzen gute Jungs draußen und keiner ist deswegen angepisst. Wenn die Jungs reinkommen, dann liefern sie. Diese Einstellung gefällt mir sehr gut."

Auch wenn die letzten Spiele knapp ausgegangen sind, ist Hirsch sehr zuversichtlich, was die Zukunft betrifft: "Ich merke ja selbst in den Analysen, dass wir mittlerweile viel mehr loben als kritisieren. Wir finden uns als Mannschaft immer besser. Und, dass ist das Gute: Wir sehen immer noch viel Potential im Team. Wir sind längst noch nicht am Ende unseres Könnens."

Wenn der Verein uns das ermöglichen könnte, wäre ich sehr glücklich. Falls nicht, bricht die Welt auch nicht zusammen. Aber, klar: Wenn ich die Wahl hätte, würde ich immer für ein Trainingslager plädieren. Dietmar Hirsch

Dabei steht der MSV schon in dieser Form auf Platz eins. Kaum auszumalen, wenn die Duisburger noch stärker werden sollten. Aber Hirsch warnt auch vor der Konkurrenz: "Es gibt in jeder Saison eine Überraschungsmannschaft. Diesmal sind das die Sportfreunde Lotte. Und auch die Reserven von Borussia Mönchengladbach und 1. FC Köln sind stark. Hinzu kommen Rot-Weiß Oberhausen und Fortuna Köln. Die Kölner sind vielleicht sogar die spielstärkste Mannschaft der Liga. Wir müssen jede Woche Vollgas geben, um den Platz da ganz oben zu verteidigen."

Ende Januar 2025 beginnt dann die Rückrunde. Um topfit in die zweite Saisonhälfte zu gehen, würde sich Hirsch etwas wünschen - vielleicht als "Weihnachtsgeschenk".

Hirsch, der im Januar 2024 mit dem 1. FC Bocholt in der Türkei weilte, sagt: "Ich bin auf jeden Fall ein Befürworter eines Trainingslagers. Im Sommer war das in den Niederlanden schon sehr gut und alles andere als selbstverständlich für einen Viertligisten. Im Winter wäre das auch eine tolle Sache. Wenn der Verein uns das ermöglichen könnte, wäre ich sehr glücklich. Falls nicht, bricht die Welt auch nicht zusammen. Aber, klar: Wenn ich die Wahl hätte, würde ich immer für ein Trainingslager plädieren."