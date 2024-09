Mit großen Ambitionen war Eintracht Hohkeppel in die Regionalliga West gestartet. Jetzt müssen gegen den gerade neben dem Platz strauchelnden KFC Uerdingen dringend Punkte her.

Eintracht Hohkeppel ist mit großen Ambitionen in ihre erste Regionalliga West-Saison überhaupt gestartet. Kevin Theisen, Sportchef des Vereins, tönte im Sommer: „Wir wollen auch in dieser Saison aufsteigen. Ja, ich spreche es aus: Wir wollen in die 3. Liga!“ Nach acht Spieltagen aber steht der Aufsteiger mit nur fünf Punkten auf dem 16. Platz, 13 Punkte entfernt von einem etwaigen Aufstiegsplatz.

Nach sieben Spielen und einer 1:2-Niederlage gegen Mitaufsteiger Türkspor Dortmund war Aufstiegstrainer Mutlu Demir bereits Geschichte, mit Iraklis Metaxas sein Nachfolger benannt. Dieser verlor gegen den Tabellenführer Rot-Weiß Oberhausen denkbar knapp mit 0:1. Am Samstag (28. September) reist Hohkeppel zum KFC Uerdingen.

Vor dem Spiel sprach RevierSport mit Sportchef Kevin Theisen über...

… den neuen Trainer: „In der Kürze der Zeit hat Iraklis Metaxas fußballerisch bislang nicht so viel bewegen können, das ist klar. Aber er hat eine klare Ansprache, bringt seine Ideen ein. Das konnte man gegen Rot-Weiß Oberhausen schon erkennen. Man merkt, dass die Einstellung der Spieler eine andere ist, gerade die, die beim Vorgänger etwas hinten dran waren.“

… die schwache Offensive: „Das ist uns natürlich aufgefallen. Hinten stehen wir meist recht sicher, auch wenn unser neuer Trainer das etwas anders sieht. Für ihn ist auch ein Gegentor zu viel. Dennoch haben wir gerade im Spiel nach vorn noch Steigerungspotential. Wir werden das im Training angehen, vor dem Tor müssen wir entschlossener werden.“

Ob in Uerdingen kein Co-Trainer oder kein Torwarttrainer ist – wir schauen auf uns. Ich gehe davon aus, dass der KFC eine motivierte Mannschaft auf den Platz schicken wird. Dennoch wollen wir dort drei Punkte holen. Kevin Theisen

… etwaige Neuzugänge: „Da können wir leider noch niemanden nennen, aber das wird sich in den kommenden Tagen und Wochen hoffentlich ändern. Wir suchen für alle Mannschaftsteile Neuzugänge, da wird sich zeitnah etwas ergeben. Noch kann ich aber nichts vermelden.“

… den nächsten Gegner KFC Uerdingen: „Auch wenn da viel passiert – wir haben unsere eigenen Baustellen. Gegen Türkspor Dortmund hieß es auch, die haben keine Gehälter bekommen. Das hat man deren Spielern dann aber nicht angemerkt. Ob in Uerdingen kein Co-Trainer, kein Torwarttrainer ist – wir schauen auf uns. Ich gehe davon aus, dass der KFC eine motivierte Mannschaft auf den Platz schicken wird. Dennoch wollen wir dort drei Punkte holen.“

Das Spiel am Samstag beim KFC Uerdingen im Grotenburg-Stadion wird um 14 Uhr angepfiffen.