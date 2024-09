Nach sieben Spieltagen gibt es in der Regionalliga West bereits die erste Trainerentlassung. Eine zweite steht noch vor dem 8. Spieltag im Raum.

Björn Mehnert ist der erste Trainer der Regionalliga-West-Saison 2024/2025, der seinen Hut nehmen muss. Der 1. FC Bocholt stellte den 48-jährigen Fußballlehrer nach sieben Spielen und nur sieben Punkten frei. RevierSport berichtete.

Das gleiche Schicksal könnte in dieser Woche auch Sebastian Tyrala ereilen. Denn der Aufstiegstrainer von Türkspor Dortmund soll seit geraumer Zeit auf der Abschussliste stehen. Dabei soll nahezu die komplette Mannschaft hinter dem ehemaligen Profi stehen - das zeigte sie auch beim jüngsten 2:1-Sieg in Hohkeppel. Dem ersten Viertliga-Dreier der Türkspor-Dortmund-Vereinsgeschichte.

Aber: Seit der vergangenen Woche ist mit Ekin Kara der ehemalige Türkspor-Präsident auch neuer Boss beim Dortmunder Regionalligisten. Und dieser scheint mit Yakup Göksu bereits einen neuen Trainer für Türkspor gefunden zu haben.

Tyrala bleibt entspannt, auch wenn er gegenüber RevierSport zugibt, dass seine persönliche Situation natürlich alles andere als angenehm ist. "Es ist in diesem Geschäft leider normal, dass viel gesprochen und erzählt wird. Das ist natürlich nicht schön, wenn viel über einen selbst gesprochen wird. Der neue Vorstand wurde gewählt und da werden wir am Montagabend jetzt miteinander sprechen. Ich weiß noch nicht, welche Pläne der neue Vorstand verfolgt. Ich kann nur für mich sagen, dass ich als Verantwortlicher einen Aufstiegstrainer nicht so früh entlassen würde. Ich sehe aktuell keinen Grund und keine Not. Ich bin aber in der Hinsicht kein Entscheidungsträger. Ich muss und werde jede Entscheidung akzeptieren."

Türkspor ist zwar mit fünf Punkten Tabellenletzter, hat aber auch nur zwei Zähler Rückstand auf Rang elf. Alles ist in der zweiten Tabellenhälfte sehr dicht beieinander.

Mit der U21 des SC Paderborn und U23 von Fortuna Düsseldorf warten auf Türkspor Dortmund jetzt zwei Reservemannschaften, die auch unten drin stecken. Eigentlich die perfekten Gegner, um nach dem ersten Saisonsieg nachzulegen. "Mit einem weiteren Sieg und vielleicht auch einem dritten Dreier hinterher würde die Tabelle schon ganz anders aussehen. Mal schauen, was passiert", sagt Türkspor-Trainer Tyrala.