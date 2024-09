Der 1. FC Bocholt kommt in der Regionalliga West einfach nicht in Schwung. Der Vorjahres-Vize musste sich mit dem ersten Remis der Saison begnügen.

Vor fast 2000 Zuschauern am heimischen Hünting ging der 1. FC Bocholt schon nach 60 Sekunden durch Cedric Euschen in Führung. Doch der 1. FC Düren sollte noch genügend Zeit haben, um auszugleichen oder zu gewinnen.

Das Zweite taten die Gäste nicht, aber für Bocholt war schon der 1:1-Ausgleich durch den eingewechselten Ephraim Kalonji (53.) ärgerlich. Neun Punkte liegt Bocholt nach sieben Spieltagen hinter Spitzenreiter Fortuna Köln zurück. Es fehlen dem 1. FC vier bis sechs Zähler, um von einem befriedigenden Saisonstart zu sprechen. Sieben Zähler nach sieben Spieltagen sind einfach zu wenig.

"Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen. Wir wollten hier zuhause direkt hohes Tempo gehen und den Gegner unter Druck setzen. Das ist uns auch gelungen. Bis auf den Pfostenschuss von Dürens Vincent Geimer hatten wir noch drei oder vier tolle Möglichkeiten. Leider gehen wir aber nur mit einem 1:0 in die Halbzeit. In Durchgang zwei wurde das dann ein sehr wildes Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten. Die erste Halbzeit geht an uns, aber Düren hat aufgrund der zweiten Hälfte den Punkt verdient", bilanzierte Björn Mehnert.

Der Trainer des 1. FC Bocholt sagte weiter: "Wir müssen einfach die Lehren daraus ziehen, dass wir den Gegner trotz Führung und klarer Überlegenheit am Leben lassen. Da müssen wir einfach den Sack zu machen. Das wird die Aufgabe für die Zukunft sein."

Die Statistik zum Spiel:

1. FC Bocholt: Fox - Riedel, Donner, Wellers, Euschen, Holldack (63. Dörfler), Stojanovic, Shubin, Lorch (70. Mensah), Janssen, Gösweiner (81. Akritidis)

1. FC Düren: Theißen - Popovic (81. Alpsoy), Miftaraj, Lela, Geimer (81. Statovci), Zeil (46. Zuhs), Ramaj (90. Kondziella), Brock, Garcia, Matuschyk, Damaschek (46. Damaschek)

Schiedsrichter: Niklas Simpson

Tore: 1:0 Euschen (1.), 1:1 Kalonji (53.)

Zuschauer: 1767