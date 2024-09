KFC Uerdingen: "Haben uns das einfacher vorgestellt - alles sehr viel komplexer"

Der KFC Uerdingen spielt eine ordentliche Saison. Der Vorstandschef betont auch die guten Ergebnisse im sportlichen Bereich. Anderswo hapert es aber noch.

Sechs Spiele, drei Siege, drei Niederlagen und das Weiterkommen im Niederrheinpokal: Der KFC Uerdingen ist nach dem Aufstieg auch in der Regionalliga West gut unterwegs. Das Trainerteam um Rene Lewejohann leistet hervorragende Arbeit.

So sieht das auch Thomas Platzer, der seit wenigen Monaten der Vorstandschef beim Krefelder Viertligisten ist. "Wir sind mit der sportlichen Entwicklung sehr zufrieden. Mannschaft, Trainerstab und Betreuer machen einen herausragenden Job. Die Spiele habe ich vor Ort oder im Liveticker verfolgt", sagte Platzer im Interview mit der "Rheinischen Post".

Auf dem Rasen läuft es rund - daneben aber weniger. Auch das gibt Platzer ehrlich zu. Denn die Altlasten und auch die finanziellen Verpflichtungen gegenüber ehemaligen Mitarbeitern verfolgen den "neuen KFC" unter Platzer und Mehmet Eser, der im Hintergrund die Fäden zieht, weiter.

Ist da denn Besserung in Sicht? Platzers Antwort: "Wir befinden uns in laufenden Verhandlungen. Es sind in der Vergangenheit Dinge passiert, die so nicht hätten passieren dürfen." Kurzum: Aktuell gibt es bei diesem Thema kaum Bewegung.

Dafür gibt es natürlich auch einen Grund: Neue Sponsoren an Land zu ziehen, ist nicht einfach. Allen voran nicht mit der Vorgeschichte des KFC Uerdingen. Das gibt auch Platzer zu.

"Wir haben uns das einfacher vorgestellt, aber es ist doch alles sehr viel komplexer. Aber wir rechnen damit, dass wir in den kommenden zwei bis vier Wochen Vollzug melden können. Wir befinden uns in guten Gesprächen. Es gibt mehrere Anwärter für einen Brustsponsor", sagt er zum Thema Sponsorensuche. Er verriet auch, dass die Brauereien Carlsberg und Königshof kein Thema beim KFC seien. Gerüchten zufolge hatten die Uerdinger mit diesen beiden Bier-Giganten Gespräche geführt. Dieses Gerücht dementierte Platzer in der "RP".

Hoffnung gibt es für die KFC-Fans in Sachen Transparenz. Denn bald könnte eine Mitgliederversammlung angesetzt werden. Platzer meinte dazu: "Es wird bald eine Mitgliederversammlung geben, aber bisher ist noch nichts terminiert. Sobald etwas feststeht, werden wir das zeitnah verkünden."

Solange bleibt dem KFC erst einmal nichts übrig, als weiterhin sportliche Schlagzeilen zu schreiben: Im Bestfall schon am Samstag (7. September, 18 Uhr) mit dem Niederrheinpokal-Achtelfinal-Einzug gegen TVD Velbert.