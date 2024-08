Vier Pflichtspiele, vier Siege: Die SF Lotte sind perfekt in die neue Regionalliga-Spielzeit gestartet. Jetzt kommt mit dem Karlsruher SC eine top Zweitliga-Mannschaft zum Lotter Kreuz.

Die Sportfreunde Lotte sind furios in die Regionalliga-Saison gestartet: Alle vier Pflichtspiele gewann die Mannschaft aus dem Tecklenburger Land.

In der Regionalliga ist Lotte verlustpunktfrei auf dem dritten Platz, punktgleich mit dem MSV Duisburg und dem SC Fortuna Köln. Im Verbandspokal gewann Lotte mit 4:1 gegen den Westfalenligisten SuS Neuenkirchen.

Sonntag erwartet die Sportfreunde dann ein anderes Kaliber: Mit dem Karlsruher SC kommt im DFB-Pokal eine Mannschaft, die in der zweiten Liga zum erweiterten Favoritenkreis um den Aufstieg in die Bundesliga gehört. „Die Vorfreude ist riesengroß. Das ist ein absolutes Highlight-Spiel. Die wenigsten meiner Jungs haben schon mal den DFB-Pokal live miterleben dürfen. Das ist dann wirklich auch die Krönung für die letzte Saison“, sagt Sportfreunde-Trainer Fabian Lübbers mit Bezug auf die Oberliga-Meisterschaft aus der vergangenen Saison, durch die sich Lotte für den DFB-Pokal qualifizierte.

Bereits in der Saison 2021/22 traf Lotte im DFB-Pokal auf den KSC. Damals endete die Partie erwartungsgemäß mit 4:1 für den Zweitligisten aus Karlsruhe. Dieses Jahr soll bestenfalls eine Überraschung gelingen.

Lübbers kündigt an: „Wir werden den Tag genießen. Natürlich wollen wir eine kleine Sensation schaffen, den KSC vielleicht ärgern.“ Er wisse aber auch über die Qualitäten des Gegners. Es müsse daher ein perfekter Tag für die Sportfreunde Lotte werden, damit ein Weiterkommen möglich sei.

An Selbstbewusstsein dürfte es aber nicht mangeln: Mit dem Traumstart im Rücken sind die passenden Voraussetzungen für eine mögliche Überraschung geschaffen. Als Stärken seiner Truppe nennt Lübbers den Teamgeist sowie die Breite des Kaders. „Natürlich kommt die Euphorie vom Aufstieg dazu. Es sind viele Jungs mit dabei, gerade in der ersten Elf, die letztes Jahr schon dabei waren. Das macht uns im Moment stark“, fügt er hinzu.

Daher traut der 32-Jährige seiner Elf eine Sensation zu und blickt vorfreudig auf das DFB-Pokalspiel am Sonntag (18 Uhr): „Es muss mit Sicherheit ein Tag sein, wo wir ans Leistungsmaximum kommen und der KSC einen schlechteren Tag erwischt. Dann brauchen wir das Spielglück auf unserer Seite, aber mit den drei Ergebnissen aus der Liga plus dem Sieg im Verbandspokal ist zumindest, was das Selbstvertrauen unserer Jungs angeht, die Grundlage geschaffen worden, dass es vielleicht am Sonntag klappen kann.“