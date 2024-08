Regionalligist Carl Zeiss Jena ist nach zwei Spieltagen Tabellenführer. Der bisherige Erfolg hat einen Namen: Erik Weinhauer.

Was für ein irres Spiel in der Regionalliga Nordost. Am Sonntag duellierte sich Carl Zeiss Jena mit dem Aufsteiger Hertha 03 Zehlendorf und feierte einen 6:2 (5:2)-Kantersieg.

Über die Frage nach dem Matchwinner gab es anschließend keine zwei Meinungen: Erik Weinhauer erzielte einen Fünferpack (!) und war maßgeblich dafür verantwortlich, dass Jena nach zwei Spieltagen die Tabellenspitze eroberte. Mit dem Fünferpack gelang Weinhauer an diesem Tag etwas Historisches und Einmaliges.

Denn: Als erster Spieler überhaupt in einer deutschen Profiliga erzielte der 23-jährige Sommerneuzugang von Rot-Weiß Erfurt in Halbzeit eins einen Fünferpack. So viele Treffer in einem Durchgang waren zuvor zwar auch schon Dieter Hoeneß (83/84) und Robert Lewandowski (15/16) gelungen, die ihre Tore allerdings jeweils in den zweiten 45 Minuten erzielten.

Hertha 03 Zehlendorf ging in dieser Partie sogar mit 1:0 und 2:1 in Führung, aber Weinhauer drehte das Spiel durch seine Treffer in der 9., 17., 22., 25. und 41. Minute. Dreimal war er per Fuß erfolgreich, dazu traf er zweimal per Kopf. In der 63. Minute wurde der offensive Mittelfeldspieler dann unter großem Applaus ausgewechselt. Joel Richter erzielte im zweiten Durchgang noch das 6:2 (68.), aber das war nur noch ein Randthema.

Am Ende ging es natürlich nur um den Fünferpack des Jena-Matchwinners. "Das ist ganz schön surreal. Besser hätte ich mir es nicht erträumen können. Ein Tor hätte ich vielleicht sogar noch machen müssen, darüber habe ich mich tatsächlich ein bisschen geärgert. Ich bin aber eigentlich nicht der geborene Torjäger, deswegen war das für mich ein ganz besonderes Ding. Ich habe mich aber am meisten gefreut, dass wir als Mannschaft hier ein Statement setzen konnten", betonte Weinhauer im Interview mit "Sport im Osten".

Bereits am ersten Spieltag erzielte der 23-Jährige einen Doppelpack beim 3:2-Auswärtssieg gegen BFC Dynamo, nun sind es also sieben Treffer nach zwei Partien. Natürlich führt Weinhauer damit die Torschützenliste der Regionalliga Nordost an. Zum Vergleich: Für seinen vorherigen Verein RW Erfurt brauchte er für sieben Liga-Tore 47 Spiele.