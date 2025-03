Dass Erik Weinhauer bei Carl Zeiss Jena abliefert, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Zuletzt hat aber auch ein Sommer-Abgang von Borussia Dortmund II auf sich aufmerksam gemacht.

Tor, kein Tor, kein Tor, Doppelpack, kein Tor, Tor, Vorlage, Doppelpack und Vorlage: Nein, diese Bilanz der jüngsten acht Spiele gehört nicht zu Borussia Dortmunds Serhou Guirassy, sondern zu Ted Tattermusch. Der 23-Jährige hatte der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund im Sommer den Rücken gekehrt und startet nun bei Carl Zeiss Jena in der Regionalliga Nordost durch.

Tattermusch ist eine der Positiv-Erscheinungen bei den Thüringern, die als Tabellenfünfter nichts mit dem Aufstieg zu tun haben werden. Seit Ende November des vergangenen Jahres läuft er so richtig heiß.

Wohin das führen kann, hat zuletzt erst sein Sturmkollege Erik Weinhauer vorgemacht. Dessen 16 Tore und drei Vorlagen haben Begehrlichkeiten geweckt. Am Ende hat Drittligist Erzgebirge Aue den Zuschlag bekommen. Weinhauer wird im Sommer ein Veilchen.

Ganz so weit ist es bei Tattermusch noch nicht. Acht Tore und vier Vorlagen in 19 Spielen sind aber eine starke Bilanz. Und in der kommenden Saison dürfte mehr Verantwortung auf den 23-Jährigen zukommen. Denn die Weinhauer-Lücke muss gestopft werden.

Tattermusch verließ Borussia Dortmund II nach drei Jahren

Beim BVB II hatte man ihm Derartiges im vergangenen Sommer offenbar nicht mehr zugetraut. Nach drei Jahren endete der Weg des gebürtigen Meppeners im Ruhrpott. Tattermusch stammt aus der Jugend des SV Meppen, von wo aus er im Sommer 2021 nach Dortmund gekommen ist.

Für den BVB II spielte er 82-mal in der 3. Liga, erzielte dabei zwei Tore und gab fünf Vorlagen. "Wir haben uns mit Ted Tattermusch bewusst für einen jungen Spieler entschieden, der auf der einen Seite schon einige Erfahrungen sammeln und auf der anderen Seite noch genügend Entwicklungspotenzial hat", hatte der damalige Jena-Sportdirektor Stefan Böger die ablösefreie Verpflichtung im September 2024 kommentiert.

Stand jetzt hat er mit dieser Prognose voll ins Schwarze getroffen. So empfiehlt sich Tattermusch auf jeden Fall für einen neuerlichen Anlauf in der 3. Liga.