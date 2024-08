Regionalligist KFC Uerdingen hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Ein 19-Jähriger wechselt nach Krefeld.

Der KFC Uerdingen gibt auf dem Transfermarkt weiter Gas. Am Donnerstag wurde die Verpflichtung von Adam Tolba offiziell verkündet. Es ist Zugang Nummer 20 in diesem Sommer. Der Umbruch fiel damit nach dem Aufstieg in die Regionalliga West doch deutlich größer als erwartet aus.

Tolba wurde am 30. Mai 2005 in Essen geboren und ging in den letzten Jahren in der Jugend des VfL Bochum auf Torejagd. In der vergangenen Spielzeit absolvierte der junge Offensivspieler, der auf allen Positionen hinter der Spitze eingesetzt werden kann, 15 U19-Bundesliga-Partien und erzielte drei Treffer. Insgesamt kommt Tolba für den VfL Bochum auf 31 U19-Spiele (8 Tore) und 15 Einsätze in der U17 (6 Tore).

Für den gebürtigen Essener ist der KFC Uerdingen die erste Station im Seniorenfußball. "Adam ist ein vielversprechender junger Spieler, der unser Offensivspiel mit seiner Flexibilität und Kreativität bereichern wird", freut sich Sportdirektor Adalet Güner über den Neuzugang.

Ob Tolba bereits am Samstag sein Regionalliga-Debüt feiern wird, ist noch offen. Dann sind die Krefelder zu Gast bei der U23 des FC Schalke 04 (03. August, 12.30 Uhr). Den Saisonstart setzte Uerdingen in der Vorwoche in den Sand. Im Aufsteigerduell gegen die Sportfreunde Lotte, den Meister der Westfalen-Staffel, kassierte der KFC eine bittere 0:2-Heimniederlage. Auf Schalke soll nun das erste Erfolgserlebnis gelingen - vielleicht sogar mit Adam Tolba.

Alle Neuzugänge des KFC Uerdingen im Überblick:

Ali Hassan Hammoud (Ratingen 04/19), Max Klump (FC Wiltz 71), Angelo Langer (SC Fortuna Köln), Tim Stappmann (Rot-Weiß Oberhausen), Jeff-Denis Fehr (SV Rödinghausen), Joey Tshitoku (CS Fola Esch), Ben Klefisch (SC Paderborn II), Nazzareno Ciccarelli (Rot Weiss Ahlen), Ufumwen Osawe (Berliner AK 07), Melvin Ramusovic (Stuttgarter Kickers), Ron Meyer (FC Wegberg-Beeck), Enes Yilmaz (Fortuna Düsseldorf II), Mehmet Yildiz (SV Gonsenheim), Dylan Pires (Holzwickeder SC), Noel Werner (zuletzt VfL Osnabrück U19), Henri Euwi (SG Unterrath U19), Dylan Pires (Holzwickeder SC), Daniel Michel (BSV Rehden), Tim Brdaric (Fortuna Köln), Adam Tolba (VfL Bochum, U19)