Der Wuppertaler SV kam zum Regionalliga-Auftakt nicht über ein 1:1-Remis gegen Türkspor Dortmund heraus. Den Punkt rettete Torwart Krystian Wozniak mit einer Monsterparade.

Zum Auftakt der neuen Saison in der Regionalliga West hat sich der Wuppertaler SV mit 1:1 (0:1) von Liganeuling Türkspor Dortmund getrennt. Ausgetragen wurde die Partie in der IMS Arena in Velbert, der vorübergehenden "Heimspielstätte" des Aufsteigers, vor 1780 Fans.

In der Anfangsphase ist der WSV von einem selbstbewussten und mutigen Aufsteiger überrascht und zunächst in die eigene Hälfte gedrängt worden. Cheftrainer René Klingbeil fand lobende Worte für einen starken Kontrahenten: „Wir sind mit Türkspor Dortmund auf einen hervorragenden Gegner getroffen. Ich mag die Philosophie, wenn man einfach Fußball spielt und den Ball nicht irgendwie durch den Garten drischt. Beide Mannschaften haben geackert und um das Spiel gekämpft.“

Kurz vor dem Halbzeitpfiff gerieten die Gäste durch einen Treffer von Türkspor-Angreifer Vincent Ocansey mit 0:1 in Rückstand (39.). Nach dem Seitenwechsel dauerte es nicht lange, bis Neuzugang Oguzhan Kefkir per direkt verwandeltem Freistoß zum 1:1 ausglich (49.). In der Schlussphase rettete WSV-Schlussmann Krystian Wozniak den Punkt schließlich mit einem herausragend parierten Strafstoß (86.).

"Angesichts des gehaltenen Elfmeters war das Glück im Endeffekt eher auf unserer Seite", gab Coach Klingbeil zu und erzählte, warum die Parade so hoch zu werten ist: "Mein Torwart kam heute zu spät, weil er seine Frau ins Krankenhaus gebracht hat. Ich finde wichtig, dass das Erwähnung findet. Denn umso höher ist der gehaltene Elfmeter einzuschätzen."





Doch bei einem negativen Ereignis rund um die Partie blieb es nicht. Klingbeil verriet: „Im Abschlusstraining hat sich mein Kapitän Niklas Dams verletzt, es ist eine Zerrung. Oktay Dal war kürzlich noch in der Türkei, weil in der Familie etwas passiert ist. Er kam ins Spiel und ich bin sehr zufrieden. Dominik Bilogrevic unterlief ein fataler Fehler, der zum Gegentreffer führte. Trotzdem präsentierte er sich als ein Mann, ist nicht eingebrochen, hat den Kopf nicht in den Sand gesteckt und einfach weiter gespielt.“

Darüber hinaus musste der WSV in der 73. Minute den erst kurz zuvor eingewechselten Dildar Atmaca ersetzen, nachdem sich dieser bei einem Zusammenprall die Schulter ausgekugelt hatte und vom Feld getragen wurde. "Er hat um seinen Einsatz gekämpft. Dementsprechend tut es mir unheimlich leid für den Jungen", sagte Klingbeil. In Anbetracht all dieser Tatsachen, bei denen der Fußball in den Hintergrund rückt, sei der Neu-Coach "mit dem Punkt zufrieden" und "sehr stolz auf die Mannschaft". Aus den 90 Minuten nehme der gebürtige Berliner mit, dass seine Elf sich künftig "körperlich schärfen" werde, um in den letzten Minuten drauflegen zu können.

Freude bei Tyrala über ersten Regionalliga-Punkt

Auf der Gegenseite überwog, trotz Enttäuschung aufgrund vergebener Großchancen zum Heimdreier, die Freude über den ersten erkämpften Punkt in der Regionalliga: "Wir waren dem Sieg näher und hätten ihn verdient gehabt. Wenn ich mir das Spiel mit ein bisschen Abstand nochmal anschaue, dann werde ich wahrscheinlich Beifall klatschen. Deswegen kann ich meinen Jungs nur ein Riesen-Kompliment aussprechen", erzählte Trainer Sebastian Tyrala.

Das Team aus der Dortmunder Nordstadt hat sich keineswegs vor einem großen Namen wie dem Wuppertaler SV versteckt, sondern gezeigt, warum sie zurecht in die vierthöchste deutsche Spielklasse aufgestiegen sind. Daran will Tyrala anknüpfen: "Wir haben uns rangekämpft, sind marschiert, haben tollen Fußball gespielt. Die Jungs sollten ihre Eier mit aufs Feld nehmen und das haben sie getan. Das hat richtig Spaß gemacht."