Bitterer Saisonstart für Rot-Weiß Oberhausen. Das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach II verlor RWO am Samstag deutlich.

Rot-Weiß Oberhausen muss zum Start in die neue Regionalliga-Saison eine Niederlage hinnehmen. Das Heimspiel gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach verloren die Kleeblätter vor über 2700 Zuschauern am Samstagnachmittag mit 2:4 - keine erfolgreiche Premiere für den neuen Trainer Sebastian Gunkel.

Den besseren Eindruck zu Beginn der Partie machten die Gäste. Und auch das erste Tor gehörte Gladbach. Noah Pesch erzielte es (13.), RWO-Keeper Kevin Kratzsch sah nicht gut aus. Er verschätzte sich bei einem Konter der Borussen, so dass Pesch ins leere Tor einschieben konnte.

Lange dauerte es nicht, ehe sich die Gastgeber zurückmeldeten. Moritz Stoppelkamp meldete sich in der neuen Saison an - der Routinier knallte den Ball von der Strafraumkante aus zum 1:1 in den Winkel (21.).

Der beste RWO-Spieler der Vorsaison war auch zum Auftakt in diese Runde der auffälligste Mann seines Teams. Stoppelkamp war Fixpunkt in der Offensive, die zu Beginn der zweiten Halbzeit auf die Führung drängte. Doch stattdessen gab es die kalte Dusche für Oberhausen. Mitten in die Drangphase hinein erzielte Pesch das 2:1 für Gladbach (57.).

Rot-Weiß Oberhausen - Borussia Mönchengladbach II RWO: Kratzsch - Yalcin, Öztürk, Klaß - Donkor (69. Böhm), Kayser (69. Berisha), Burghard, Kesim - Gueye, Schlax, Stoppelkamp Gladbach: Neutgens - Korb, Schweers, Lieder - Stanger, Atty, Ampadu Wiafe (56. Uwakhonye), Jung - Pesch (66. Boteli), Herrmann (67. Büyükarslan), Naderi Tore: 0:1 Pesch (13.), 1:1 Stoppelkamp (21.), 1:2 Pesch (57.), 1:3 Jung (63.), 1:4 Boteli (83.), 2:4 Burghard (90.+3) Zuschauer: 2786

RWO antwortete mit einer Doppelchance, doch dann wurde es noch bitterer. Im eigenen Strafraum foulte Kratzsch Gladbachs In-gyom Jung. Der verwandelte den fälligen Strafstoß sicher zum 3:1 (63.).

Die Rot-Weißen stemmten sich zwar weiter gegen den Rückstand, liefen an und kamen auch zu Tormöglichkeiten. Doch der Anschluss wollte nicht fallen. Das nutzten die Jung-Gladbacher gnadenlos aus. Der eingewechselte Winsley Boteli erhöhte auf 4:1 (83.). Begleitet wurde der Treffer von lautstarken Protesten von RWO aufgrund einer angeblichen Abseitsstellung. Der Linienrichter hatte offenbar die Fahne gehoben, Schiedsrichter Dominic Stock aber weiter spielen lassen. Das Tor zählte jedenfalls und die Partie war spätestens nun entschieden, auch wenn Dominik Burghard in der Nachspielzeit noch auf 2:4 verkürzte.

Nach der verpatzten Heimpremiere warten zwei schwierige Aufgaben auf die Oberhausener. Am kommenden Wochenende gastieren sie beim Wuppertaler SV, ehe am Spieltag darauf das nächste Traditionsduell ansteht. Dann kommt der MSV Duisburg ins Stadion Niederrhein. Gladbachs U23 kann den tollen Start zuhause gegen Eintracht Hohkeppel veredeln.