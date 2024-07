Schlag auf Schlag geht es bei der Kaderplanung des KFC Uerdingen. Jetzt hat der Regionalliga-Aufsteiger einen treffsicheren Angreifer verpflichtet.

Nach der großen Abgangswelle beim KFC Uerdingen sind die Krefelder weiter fleißig damit beschäftigt, den Kader mit Neuzugängen tauglich für die kommende Saison in der Regionalliga West zu machen.

Kurz vor dem Start der neuen Spielzeit am Wochenende präsentierte der Aufsteiger bereits den 16. Neuzugang. Mit Ali Hassan Hammoud kommt ein neuer Torjäger an die Grotenburg. Der 24-Jährige verbrachte die vergangenen beiden Jahre bei Ratingen 04/19 in der Oberliga Niederrhein - dem größten Konkurrenten der Uerdinger im Aufstiegsrennen der vergangenen Saison.

In beiden Spielen gegen den KFC blieb Hammoud blass, ansonsten aber zeigte der gebürtige Dinslakener seine Treffsicherheit. 15 Tore erzielte er in 30 Einsätzen für Ratingen. Dieser Wert bescherte ihm den vierten Platz in der Torjägerliste.

Einmal mehr war Dimitrios Touratzidis vom KFC erfolgreich. Er hat Uerdingen in Richtung des FC Gütersloh verlassen - Hammoud dürfte als Nachfolger des Griechen im Team von Trainer René Lewejohann eingeplant sein.

Auch in der Saison 2022/23 traf Hammoud bereits zuverlässig für Ratingen (12). Zuvor hatte er für Jahn Hiesfeld und den 1. FC Kleve in der Oberliga gespielt, zudem einen Abstecher in den Libanon gemacht. Seine Seniorenkarriere begann einst bei Arminia Klosterhardt in der Landesliga.

KFC-Sportdirektor Adalet Güler ist überzeugt, dass sich Hammoud nun auch in der Regionalliga zurechtfinden wird: "Ali ist ein Spieler, der sehr ehrgeizig und sehr lernwillig ist. Er hat sich in seiner bisherigen Karriere von Jahr zu Jahr gesteigert und wird auch die neue Herausforderung in der höheren Liga gut meistern."

Alle Neuzugänge des KFC Uerdingen im Überblick

Ali Hassan Hammoud (Ratingen 04/19), Max Klump (FC Wiltz 71), Angelo Langer (SC Fortuna Köln), Tim Stappmann (Rot-Weiß Oberhausen), Jeff-Denis Fehr (SV Rödinghausen), Joey Tshitoku (CS Fola Esch), Ben Klefisch (SC Paderborn II), Nazzareno Ciccarelli (Rot Weiss Ahlen), Ufumwen Osawe (Berliner AK 07), Melvin Ramusovic (Stuttgarter Kickers), Ron Meyer (FC Wegberg-Beeck), Enes Yilmaz (Fortuna Düsseldorf II), Mehmet Yildiz (SV Gonsenheim), Dylan Pires (Holzwickeder SC), Noel Werner (zuletzt VfL Osnabrück U19), Henri Euwi (SG Unterrath U19)