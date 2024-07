Fortuna Köln hat einen weiteren Neuzugang präsentiert. Der junge Mittelfeldmann hatte sich mit guten Leistungen als Probespieler empfohlen.

Nach dem Ende seiner Zeit im Juniorenbereich wollte sich Nik Orth bei Fortuna Köln für einen Vertrag empfehlen - das ist dem 19-Jährigen gelungen. Am Sonntag teilte der Klub aus der Regionalliga West die Verpflichtung des Mittelfeldspielers mit.

Orth hatte die Vorbereitung mit den Südstädtern absolviert und dabei offenbar bleibenden Eindruck bei Trainer Matthias Mink hinterlassen. "Nik hat sich seit Trainingsstart hier top präsentiert", betont Mink. "Als zentral defensiver Mittelfeldspieler ergänzt er unsere personellen Möglichkeiten. Mit seinen 19 Jahren ist er physisch schon sehr weit und wird die Anpassung in den Seniorenfußball sicherlich schnell vollziehen."

Mit dem Wechsel kehrt Orth in seine Heimatstadt zurück. Bis vor zwei Jahren hatte er die Jugendteams des 1. FC Köln durchlaufen, dann zog es den Youngster zu Dynamo Dresden. Dort gehörte er in der vergangenen Saison zum Stammpersonal in der Nord/Nordost-Staffel der U19-Bundesliga. Nun steht Orth vor seiner ersten Saison im Seniorenbereich.

Diese beginnt am kommenden Wochenende. Die Fortuna empfängt zum Auftakt den SV Rödinghausen (Samstag, 27. Juli, 14 Uhr). Ob Orth dann schon zu seinem Regionalliga-Debüt kommt, wird sich zeigen.

Das Talent ist der fünfte Neuzugang bei den Kölnern. Zuvor hatten sie Seymour Fünger (Fortuna Düsseldorf II), Robin Afamefuna (Alemannia Aachen), Maximilian Fischer (SV Lippstadt) und Hendrik Mittelstädt (SC Verl) unter Vertrag genommen. Dazu kommt der aus der eigenen U19 aufgerückte Torhüter Lennart Stollenwerk.

Deutlich länger ist die Liste der Abgänge bei der Fortuna. Jonas Scholz (Helmond Sport), Richard Sukuta-Pasu, Kevin Rodrigues Pires, Waiss Ezami (alle Eintracht Hohkeppel), Leon Demaj (SV Meppen), Justin Steinkötter (TSV Steinbach), Angelo Langer (KFC Uerdingen), Kevin Holzweiler (SF Lotte), André Weis (SF Siegen), Dominik Lanius (Hansa Rostock), Timo Hölscher, Tim Brdaric (beide Ziel unbekannt) und Maik Kegel (Karriereende) haben den Verein verlassen.