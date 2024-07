Der MSV Duisburg möchte zurück in die 3. Liga. Wie das geht, wissen einige Spieler aus dem erneuerten Kader der Zebras.

Nicht mal mehr zwei Wochen, dann startet der MSV Duisburg in die Regionalliga West. Man darf gespannt sein, ob die aktuell gute Stimmung an der Westender Straße das Auftaktspiel beim FC Gütersloh (26. Juli, RS-Liveticker) und die ersten Wochen der Spielzeit übersteht.

Ein ruhiger und positiver Saisonbeginn wäre sicherlich dienlich für das große Ziel der Zebras: die direkte Rückkehr in die 3. Liga. Noch ist die Kaderplanung nicht ganz abgeschlossen, wenn auch weit fortgeschritten. Was beim Blick auf die 15 Neuzugänge auffällt: Sie bringen alle Viertliga-Erfahrung mit, die meisten von ihnen kennen auch bereits die West-Staffel der Regionalliga.

Und viele der neuen Duisburger wissen, wie man die Liga nach oben verlässt. Sechs von ihnen feierten bereits den Aufstieg in die 3. Liga. Am frischsten sind die Erinnerungen bei Franko Uzelac, dem in der vergangenen Spielzeit mit Alemannia Aachen der Klassensprung gelang.

Im Jahr davor jubelten Alexander Hahn und Gerrit Wegkamp mit Preußen Münster. Dem Duo bietet sich in Meiderich sogar die denkwürdige Gelegenheit, den dritten Aufstieg in Serie perfekt zu machen, nachdem sie mit Münster in die 2. Bundesliga durchmarschiert waren.

Vor einem Jahr stieg auch Florian Egerer mit dem VfB Lübeck in die 3. Liga auf, 2022 setzte sich Jakob Bookjans mit dem VfB Oldenburg in der Nord-Staffel durch. Auch Torhüter Kevin Kunz weiß, wie sich Drittliga-Aufstieg anfühlt, auch wenn seine Feier mit der SG Sonnenhof/Großaspach inzwischen bereits ein Jahrzehnt zurückliegt.

Die Offensivspieler Steffen Meuer und Jihad Boutakhrit stiegen ebenfalls bereits auf - wenn auch nicht in die 3. Liga. Meuer mit den Sportfreunden Eisbachtal in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 2020, Boutakhrit ein Jahr zuvor mit Bayern Alzenau in die Regionalliga Südwest.

Da auch Alexander Hahn vor einigen Jahren mit dem FC Homburg einen Regionalliga-Aufstieg feierte, ist er mit drei Aufstiegen in der Vita der größte Experte beim MSV. In der neuen Saison wird der Kapitänsamts-Anwärter alles daran setzen, den dritten Klassensprung in Serie und den vierten insgesamt folgen zu lassen.