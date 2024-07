Von einem Regionalliga-West-Absteiger in die zweithöchste Spielklasse der Türkei: Diesen Weg geht ein Akteur, der zuletzt in Ahlen unter Vertrag stand.

Burak Camoglu hat einen neuen Verein gefunden: Das ehemalige Talent von Borussia Dortmund wechselt zu Sanliurfaspor ins türkische Fußball-Unterhaus.

Der 27-jährige gebürtige Kamener absolvierte die vergangene Spielzeit bei Rot Weiss Ahlen. Auf 20 Einsätze kam der Rechtsverteidiger für die Wersestädter, die am Ende der Saison in die Oberliga Westfalen abstiegen.

Bevor Camoglu im August 2023 in Ahlen anheuerte, stand er bis März 2023 in der Türkei bei Adanaspor unter Vertrag und spielte zuvor für Hatayspor.

Vor seinem Wechsel in die Türkei stand der gebürtige Kamener vier Jahre bei Borussia Dortmund II und drei Spielzeiten beim Karlsruher SC unter Vertrag. Camoglu bestritt insgesamt 14 Spiele in der 2. Bundesliga, 54 Partien in der 3. Liga, 57 Begegnungen in der Regionalliga und verbuchte immerhin auch 20 Einsätze in der Süper Lig.

Selim Gündüz schaut sich aktuell in Regionalligen und Oberligen um

In den letzten Tagen hatte auch Selim Gündüz Kontakt zu Sanliurfaspor. Doch zu diesem Wechsel wird es nicht kommen. "Sie sagten mir, dass ich zum Training vorbeikommen solle. Das wäre kein Problem gewesen, aber sie wollten nicht konkreter werden. So nehme ich den Weg natürlich nicht auf mich. Ich schaue mich aktuell weiter in Deutschland in den Regionalligen und Oberligen um", berichtet der ehemalige Profi des VfL Bochum gegenüber RevierSport.

Gündüz kommt auf insgesamt 38 Einsätze für die damalige U23-Mannschaft und auch auf 53 Spiele für die Bochumer Profis. Eigentlich hatte der 30-jährige Außenbahnspieler in diesem Sommer auf eine VfL-Rückkehr gehofft - in der neuen U23-Mannschaft. Doch nach dem Aus von Patrick Fabian, der mit Gündüz im Kontakt stand, zerschlugen sich diese Planungen.

Auch ein Wechsel zu Türkspor Dortmund klappte nicht. Zuletzt hielt sich der einstige Zweitligaspieler und VfL-Publikumsliebling beim FC Gießen - RevierSport berichtete - fit. "Da war nie ein Wechsel angedacht. Ich muss einfach weiterschauen", sagt Gündüz, der aktuell in Bochum lebt.