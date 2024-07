Selim Gündüz wollte eigentlich zum VfL Bochum zurückkehren und ein Bestandteil der U23-Reserve werden. Doch das klappte nicht.

Neun Jahre verbrachte Selim Gündüz insgesamt beim VfL Bochum und kam neben 38 Einsätzen für die damalige U23-Mannschaft auch auf 53 Spiele für die Bochumer Profis. In diesem Sommer stand laut den Aussagen des 30-Jährigen eine Rückkehr an die Castroper Straße zur Debatte.

"Es gab schon Gespräche. Unabhängig von der Rolle in der U23-Mannschaft gibt es auch Überlegungen, dass ich eventuell auch in der VfL-Fußballschule von Dariusz Wosz mithelfe. Es gibt aber auch Kontakte zu anderen Klubs in der Regionalliga. Ich hoffe aber, dass das mit dem VfL klappt. Die Gespräche wurden erst einmal aufgrund der Situation in der Bundesliga auf Eis gelegt. Jetzt hoffe ich auf den Klassenerhalt und die Fortführung der Gespräche", erzählte Gündüz vor Wochen gegenüber RevierSport.

Doch leider - aus Sicht des Spielers - kam es auch nach dem Bundesliga-Klassenerhalt der Bochumer zu keinen weiteren Gesprächen.

Gündüz muss sich neu umschauen - und das tat er nun auch. Seit einigen Tagen hält sich der gebürtige Siegener beim FC Gießen fit. Daniyel Cimen ist Trainer beim Südwest-Regionalligisten und kennt Gündüz gut. "Ich danke Daniyel, dass ich mich unter ihm fithalten kann. Es macht mir auch großen Spaß. Am Wochenende haben wir ein Testspiel gegen TSV Eintracht Stadtallendorf mit 7:2 gewonnen. Ich habe ein Tor aus 30 Metern erzielt und eine Vorlage gegeben. Ich bin in einer super Form und hoffe, dass es schon bald mit einem Vertragsangebot klappt", berichtet der ehemalige Zweitligaspieler.

Selim Gündüz: Kein Bochum- und kein Türkspor-Wechsel

Der Außenbahnspieler betont aber auch, dass es weder das Ziel des FC Gießen noch sein eigenes sei, bei den Hessen einen Vertrag zu unterschreiben. Nach dem geplatzten Wechsel zum VfL, kam bei Gündüz auch eine Unterschrift bei Türkspor Dortmund nicht zustande. "Wir waren schon sehr weit in den Gesprächen. Aber am Ende wollte ich nicht mehr unterschreiben. Ich lasse mir weiter Zeit. Es muss einfach das Richtige sein", betont er. Zuletzt gab es auch Signale aus der Türkei. "Ja, das ist auch immer eine interessante Richtung. Aber eigentlich würde ich lieber in Deutschland bleiben", sagt Gündüz.