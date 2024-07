Der KFC Uerdingen hat den ersten Test gewonnen. Mit dabei: Etliche Akteure, die getestet wurden oder als Zugänge noch nicht benannt wurden.

Nur nach und nach veröffentlicht der KFC Uerdingen die Namen der Spieler, die in der kommenden Saison in der Regionalliga West für den KFC auflauen werden.

Was bisher klar ist: Aus dem alten Kader bleiben mit Alexander Lipinski, Marvin Gomoluch, Ole Päffgen und Gianluca Rizzo vier Akteure beim KFC.

Mit Nazzareno Ciccarelli (Rot Weiss Ahlen), Max Klump (FC Wiltz), Ben Klefisch (SC Paderborn II), Ufumwen Osawe (Berliner AK) und Enes Yilmaz (Fortuna Düsseldorf II) wurden fünf Zugänge bereits vorgestellt, nach RS-Informationen soll auch Angelo Langer kommen, der in der letzten Saison für Fortuna Köln aktiv war.

Dimitrios Touratzidis, den man halten wollte aus dem Aufstiegskader, wechselte zum FC Gütersloh. Trotzdem standen mehr als die neun präsentierten Spieler für den kommenden Kader auf dem Spielberichtsbogen beim ersten Test beim Bezirksligisten VfL Tönisberg, den der KFC mit 3:1 gewann.

In der Summe 18 Akteure hat Trainer Michel Dinzey eingesetzt, neben einigen, aber nicht allen bisher verpflichteten Spielern, liefen nach Informationen von "FuPa" auch Ron Meyer (zuletzt Torwart Wegberg-Beeck), Julio Torrens (zuletzt Wegberg-Beeck), Artur Danielyan (lief zuletzt in Armenien auf), Noel Werner (zukletzt U19 VfL Osnabrück), Joey Tshitoku (zuletzt 1. Liga in Luxemburg), Hussein Mahmud Hassan, Hassan Keita, Mehmet Yildiz (alle unbekannt), Jeff-Denis Fehr (zuletzt SV Rödinghausen), Rawley St. John (zuletzt U19 VfB Stuttgart), Dylan Pires (zuletzt Holzwickeder SC) für den Traditionsverein auf.

Weiter geht es für die Uerdinger in der Vorbereitung am Samstag mit der Partie gegen VVV-Venlo.

So sieht der gesamte Vorbereitungsplan des KFC Uerdingen aus

Mittwoch, 3.7., 19:30 Uhr: VfL Tönisberg – KFC Uerdingen

Samstag, 6.7., 15:30 Uhr: KFC Uerdingen – VVV-Venlo (Hubert-Houben-Kampfbahn)

Samstag, 13.7., Blitzturnier 120 Jahre RWO (Stadion Niederrhein)

Mittwoch, 17.7., 19:30 Uhr: SC St. Tönis – KFC Uerdingen

Samstag, 20.7., Saisoneröffnung mit Testspiel um 15 Uhr beim VfB Uerdingen (BSA Am Rundweg)