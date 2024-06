Fabian Rüth wird Rot-Weiss Essen im Sommer verlassen müssen. Möglicherweise wechselt er zum nächsten Verein in den Farben von RWE.

Nach Angreifer Ron Berlinski könnte es einen weiteren Spieler, der den Drittligisten Rot-Weiss Essen im Sommer 2024 verlassen muss, zu Ex-RWE-Coach Christian Neidhart ziehen.

Denn Defensiv-Allrounder Fabian Rüth, der in Essen nie glücklich wurde, stellt sich derzeit beim Südwest-Regionalligisten Kickers Offenbach vor. „Er soll sich mal zeigen“, sagte Geschäftsführer Christian Hock gegenüber "OP-Online". Beim 3:1 im Testspiel gegen den Regionalliga-Absteiger Schott Mainz kam Rüth in der ersten Halbzeit am Samstag (29. Juni) zum Einsatz.

Der 22-jährige Rüth kam in seiner Zeit bei RWE nur auf acht Pflichtspieleinsätze. In der letzten Saison lief er einmal im Niederrheinpokal auf, zudem einmal in der 3. Liga für drei Minuten beim 4:0 gegen die U23 von Borussia Dortmund.

Im Januar 2022 wechselte der Abwehrspieler von der TSG Hoffenheim II nach Essen, zwischendurch wurde er für eine Spielzeit an den Oberligisten RW Koblenz verliehen.

Auch eine schwere Verletzung verhinderte den Durchbruch des bei Bayer 04 Leverkusen ausgebildeten Spielers. Allein 210 Tage fiel er mit einem Kreuzbandriss aus. Nun sucht er seine Chance für einen Neustart.

Vielleicht bei Ex-Trainer Neidhart, der Rüth damals nach Essen holte und der in Offenbach einen Umbruch vollziehen will, nachdem die letzte Saison komplett unbefriedigend verlief - die Kickers landeten am Ende der Saison nur aus Platz elf.

14 Abgänge hat der ambitionierte Viertligist bereits zu verzeichnen. Demgegenüber stehen bisher acht Zugänge, von denen zwei aus der eigenen U19 kommen und einer aus der eigenen Zweitvertretung.

Die Abgänge von RWE in der Übersicht: Marvin Obuz (nach Leihe zurück zum 1. FC Köln), Ron Berlinski (Kickers Offenbach), Cedric Harenbrock (Hansa Rostock), Fabian Rüth, Björn Rother, Isaiah Young, Sandro Plechaty (alle unbekannt), Sascha Voelcke (Waldhof Mannheim), Felix Götze (SC Paderborn), Vinko Sapina (Dynamo Dresden), Ben Heuser (VfL Bochum II)