Bei Rot-Weiß Oberhausen rollt der Ball wieder. Der neue Cheftrainer Sebastian Gunkel über den ersten Test seiner Mannschaft gegen Schwarz-Weiß Alstaden (8:0).

Gelungener Start in die Testspielphase für Rot-Weiß Oberhausen. Im Gastspiel bei Stadtteilklub Schwarz-Weiß Alstaden gewann der Regionalligist im ersten Spiel unter seinem neuen Chefcoach souverän und deutlich mit 8:0 (7:0).

Gerade zu Beginn der Partie überrollten die engagierten Kleeblätter im 3-5-2-System Alstaden, das in der letzten Saison noch als Pokalschreck gegen den Wuppertaler SV auf sich aufmerksam machte. Schon nach zehn Minuten stand es 4:0, bis zur Pause legte die Mannschaft von Sebastian Gunkel noch drei weitere Treffer nach.

Entsprechend zufrieden zeigte sich der neue Cheftrainer mit dem ersten Auftritt seiner Mannschaft gerade zu Spielbeginn. "Mit der ersten Halbzeit war ich schon echt zufrieden weil wir gute Abläufe hatten, gegen den Ball aber mit Ball noch mehr", analysierte der 48-Jährige das erste Spiel unter seiner Leitung. "In der Summe ist das schon sehr, sehr ordentlich."

Am 19. Juni startete RWO runderneuert in die Vorbereitung. Dafür gefiel der Auftritt dem neuen Trainer bereits sehr. "Das finde ich auch relativ erstaunlich nach anderthalb Wochen, dass schon so viele Muster zu erkennen sind. Das war wirklich super erfreulich", freute sich Gunkel.

Nach dem Seitenwechsel und vielen Wechseln verlor auch das Oberhausener Spiel an Qualität und Konsequenz. Viele Angriffe wurden unsauber zu Ende gebracht, defensiv ließ man Alstaden etwas mehr Platz und Chancen. "Die Intensität gegen den Ball war in Ordnung. Wir hatten zum Schluss drei U19-Spieler dabei, dafür war auch der Einsatz gut. Mit dem Spiel im letzten Drittel war ich natürlich nicht zufrieden. Da haben wir einige Situationen nicht gut ausgespielt, bei der Entscheidungsfindung und der Anzahl der Kontakte haben wir zu lange gebraucht. Das war nicht zielstrebig genug", fasste Gunkel den zweiten Spielabschnitt zusammen.

Weiter geht es für RWO direkt am Sonntag (30. Juni). Mit dem Turnerbund Oberhausen geht es gegen den nächsten Oberhausener Klub. Anstoß gegen den Vertreter aus der Kreisliga B ist erneut um 16 Uhr.