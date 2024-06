Türkspor Dortmund plant die neue Saison in der Regionalliga West auf Hochturen. Neun Neue sind da. RevierSport kennt Zugang Nummer zehn.

Dieser Sommer fühlt sich trotz des schlechten Wetters wohl wie ein Märchen für Türkspor Dortmund an. Die Verantwortlichen dürfen erstmals in der Vereinsgeschichte für die Regionalliga West planen und nebenher noch der Türkei bei der Europameisterschaft die Daumen drücken.

Und wenn wir schon einmal bei der Türkei wären: Wie RevierSport erfuhr, wird der Regionalliga-Aufsteiger in den nächsten Stunden Furkan Sagman als seinen zehnten Neuzugang präsentieren.

Der 24-jährige Deutsch-Türke stand bis Januar in der Türkei beim Drittligisten 24 Erzincanspor unter Vertrag und war seit sechs Monaten ohne Verein. Ab dem 1. Juli erhält er nun einen Kontrakt bei Türkspor Dortmund.

Der defensive Mittelfeldspieler, der in Remscheid geboren wurde, durchlief die Jugendmannschaften des Hastener TV, Bayer Leverkusen (2007 bis 2012) und auch die des VfL Bochum (2012-2019).

Nach zwei Jahren in der U19 des VfL folgte er dem Lockruf von Sivasspor. Ein Einsatz in der Süper Lig blieb Sagman aber verwehrt. Er wechselte zu kleineren Drittliga-Klubs in der Türkei, wie Sivas Belediye, Sariyer und letztendlich 24 Erzincanspor.

Insgesamt kommt Sagman auf 74 Einsätze (14 Tore, fünf Vorlagen) in der dritthöchsten Spielklasse des türkischen Fußballs. Nun geht es für ihn in der vierthöchsten Spielklasse des deutschen Fußballs, bei Türkspor Dortmund in der Regionalliga West, weiter. Für Sagman werden es die ersten Senioren-Einsätze in Deutschland sein. Denn er verließ die Bundesrepublik nach der A-Jugend und weilte die letzten fünf Jahre in der Türkei.

Vor Sagman hatte Türkspor bereits Rilind Hetemi (SSVg Velbert), Cebrail Akin (FC Roj), Veith Walde (SV Schermbeck), Leonardo Marino (Rot Weiss Ahlen), Miguel-Max Schmeling (Wuppertaler SV), Salmin Rebronja (SV Lippstadt 08), Can Pohl (SC Preußen Münster II), Rafael Camprobin (SC Paderborn II) und Maurice Haar (SG Wattenscheid 09) offiziell als Zugänge präsentiert.