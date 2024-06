Am Donnerstag (20. Juni) startet der SC Fortuna Köln in die Sommervorbereitung für die Saison 2024/2025. Dieser Spieler wird auch dabei sein.

Zwei Jahre nach seinem Abschied ist Seymour Fünger zurück in der Kölner Südstadt. Der Innenverteidiger stand zuletzt bei Ligakonkurrent Fortuna Düsseldorf II unter Vertrag und kehrt nun zu Fortuna Köln zurück.

Nach der Saison 2021/22 hatte der mittlerweile 22-Jährige die Kölner Fortuna in Richtung 3. Liga zum Halleschen FC verlassen. Nun folgt die Rückkehr.

"Mit Seymour verpflichten wir einen Innenverteidiger, von dem wir genau wissen, welche Qualitäten er mitbringt. Es wird wichtig sein, dass er schnell seine Möglichkeiten für uns ausschöpft, um uns entscheidend zu verstärken", sagt Trainer Matthias Mink.

Der 1,91 Meter große Fünger kam für Halle neunmal in der 3. Liga zum Einsatz. In der Regionalliga West absolvierte er insgesamt 36 Spiele, davon 19 für die Fortuna. In der Jugend wurde er bei Bayer 04 Leverkusen ausgebildet. "Ich freue mich, wieder hier zu sein und ich hoffe auf eine schöne, spannende und erfolgreiche Saison mit vielen Siegen im Südstadion, damit wir mit den Fans des Öfteren zusammen feiern können", sagt Fünger.

Fortuna Köln: Am Donnerstag - 20. Juni 2024 - geht es wieder los

Nach der Saison ist bekanntermaßen vor der Saison. 33 Tage nach dem letzten Meisterschaftsspiel in Rödinghausen startet Fortuna Köln am kommenden Donnerstag (20. Juni) mit der Vorbereitung auf die Saison 2024/25 in der Regionalliga West.

Dabei steht für den Kader der Kölner unter Ausschluss der Öffentlichkeit vormittags auf der Laufbahn des Südstadions der sogenannte Feldstufentest zur Messung der Ausdauerleistungsfähigkeit auf dem Programm. Am Freitag gibt es dann die ersten beiden Einheiten auf dem Platz.

Im Anschluss findet bis zum ersten Testspiel am Samstag, den 29. Juni (15.30 Uhr) beim Bezirksligisten SC Wißkirchen täglich zumindest eine Einheit statt.

Mittlerweile haben die Kölner für die Saison 2024/2025 19 Spieler unter Vertrag - ein Überblick:

Tor: Felix Buer, Lennart Winkler, Lennart Stollenwerk

Abwehr: Maximilian Fischer (SV Lippstadt), Finn Bauens, Dominik Lanius, Younes Derbali, Dominik Ernst, Seymour Fünger (Fortuna Düsseldorf II)

Mittelfeld: Joshua Eze, Adrian Stanilewicz, Henri Matter, Joel Vieting, Stipe Batarilo, Marvin Mika, Kingsley Sarpei, Arnold Budimbu

Angriff: Tim Birkenheuer, Danny Breitfelder, Gianluis Di Fine