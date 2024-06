Bei seinem Stammverein VfL Wolfsburg geht es nicht weiter. Dafür hat ein ehemaliger Innenverteidiger des SV Rödinghausen nun in der Regionalliga Nord unterschrieben.

Felix Lange schließt sich nach der Halbjahres-Leihe zum SV Rödinghausen in die Regionalliga West dem Nord-Regionalligisten SV Meppen an. Er kommt vom VfL Wolfsburg.

"Wir haben mit Felix einen top ausgebildeten Innenverteidiger dazugewonnen. Er hat in Wolfsburg etliche Jugendmannschaften durchlaufen und war dort auch Kapitän", sagte David Vrzogic, Sportlicher Leiter des SV Meppen.

Und weiter: "Er hat bereits seine ersten Erfahrungen im Seniorenfußball sammeln können. Felix bringt alle Facetten mit, die ein moderner Innenverteidiger braucht. Wir freuen uns, ihn hier beim SV Meppen begrüßen zu können."

Lange, ein 20 Jahre alter Jungspund, wurde bei Eintracht Braunschweig ausgebildet, ehe er sich im Sommer 2019 der Jugendabteilung des VfL Wolfsburg anschloss. Für die Jungwölfe lief er in der U17- und U19-Bundesliga sowie in der UEFA Youth League auf.

Im abgelaufenen halben Jahr gelang ihm das beim SV Rödinghausen immerhin in Teilen. Sechsmal lief er in der Regionalliga West auf. Jetzt ist er also beim SV Meppen in der Innenverteidigung eingeplant.

Für den SVR ist es der nächste, wenn auch natürlich erwartete, Abgang auf der Position des Innenverteidigers. Erst zuletzt hatte sich Mordecai Zuhs Liga-Konkurrent 1. FC Düren angeschlossen.

"Als gebürtiger Eschweiler passt er gut in das Profil des 1. FC Düren. Sportdirektor Adam Matuschyk traut ihm zu, den nächsten Schritt an der Rur zu machen", heißt es da.

Die Regionalliga West kennt Zuhs bereits. Der 21 Jahre alte, 1,88 Meter große Innenverteidiger lief für Rödinghausen, für Rot Weiss Ahlen und für Borussia Mönchengladbach II insgesamt 29 Mal in Deutschlands vierthöchster Spielklasse auf.

In der abgelaufenen Saison spielte Zuhs beim SV Rödinghausen allerdings keine große Rolle. Für die erste Mannschaft in der Regionalliga West durfte er sechsmal, für die Zweitvertretung in der Westfalenliga siebenmal (ein Tor) ran. Dazu kommen drei Spiele im Westfalenpokal.