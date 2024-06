Der FC Schalke 04 II hat sich erneut verstärkt und dabei beim Regionalliga-Konkurrenten 1. FC Düren zugegriffen.

Simon Breuer wird ab sofort das Trikot des FC Schalke 04 tragen. Der offensive Mittelfeldspieler stößt vom Regionalliga-West-Konkurrenten 1. FC Düren zur zweiten Mannschaft der Knappen, wie Königsblau am Donnerstag, 13. Juni, mitteilte.

"Simon ist ein Offensivspieler, der sich auf dem Feld völlig frei bewegt und uns dadurch gute und überraschende Momente Richtung Tor liefern kann. Er hat viele Möglichkeiten im Eins-gegen-eins, nutzt aber gleichzeitig auch seine Dynamik, um die Tiefen zu attackieren. Wir freuen uns auf einen spannenden Spieler", sagte Jakob Fimpel, Trainer der Schalker U23.

Im Jahr 2010 schloss sich Breuer der Nachwuchsabteilung des 1. FC Köln an. In rund 14 Jahren bei den Jungböcken durchlief der 1,82 Meter große Offensivakteur alle Jugendmannschaften.

Nachdem er zwei Jahre für die Kölner U23 in der Regionalliga West spielte, wechselte er im vergangenen Winter zum 1. FC Düren. In der Rückrunde der abgelaufenen Saison trug er 14-mal das Dürener Dress, schoss fünf Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. Eine ordentliche Bilanz.

In Summe hat Breuer 40-mal in der Regionalliga West gespielt. Er kennt ebenso die U19- und U17-Bundesliga West und stand zweimal in der Uefa Youth League auf dem Platz. Nun also der Wechsel in die Knappenschmiede.

Nur einen Tag, nachdem sich Timothé Rupil vom 1. FSV Mainz 05 II aus der Regionalliga Südwest der Schalker U23 angeschlossen hat, legt Königsblau weiter nach. Breuer ist Zugang Nummer sechs. Außerdem haben bereits Seok-ju Hong (Viktoria Köln), Tidiane Touré (1. FC Köln II), Pablo Zahnen Martinez (Viktoria Köln U19) und Niklas Frese (1. FC Gievenbeck) als externe Neuzugänge für die kommende Saison unterschrieben.

Dem gegenüber stehen 14 Abgänge, von denen bei dreien klar ist, wie es weitergeht. Emmanuel Gymafi ist in den Zweitligakader und damit zu den Profis aufgerückt. Jimmy Kaparos geht zu Rot-Weiss Essen, Justin Treichel zum niederländischen Zweitligisten Roda Kerkrade.