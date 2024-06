Beim FC Gütersloh laufen die Personalplanungen weiter auf Hochtouren. Ein Trio hat für ein weiteres Jahr unterschrieben und bleibt dem FCG treu.

Sechs Zugänge und neun Abgänge hat der FC Gütersloh in dieser Transferperiode bislang zu verzeichnen. Am Dienstag verkündete der Regionalligist die Vertragsverlängerungen von drei wichtigen Spielern.

Lars Beuckmann, Ilias Illig und Aleksandar Kandic bleiben ein weiteres Jahr in Ostwestfalen. Alle drei haben in der vergangenen Saison wesentlich zum Klassenerhalt in der Regionalliga West beigetragen. Beuckmann machte 27 Spiele (ein Tor), Kandic kam auf 30 Einsätze, in denen ihm zwei Treffer gelangen, und Illig kam in 19 Partien zum Einsatz (ein Tor).

"Ilias und Aleks sind ja schon lange bei uns, aber bei ihnen sehen wir immer noch Entwicklungspotenzial. Ilias hat bis zu seiner Verletzung eine super Saison gespielt. Aleks war in der Rückrunde bei seinen Einwechslungen sehr, sehr stark. Wir hoffen, dass er das auch mal von Beginn an zeigen kann", sagt Trainer Julian Hesse über seine beiden Schützlingen Illig und Kandic.

Der 20-jährige Kandic wurde bei Arminia Bielefeld ausgebildet und wechselte 2021 zum FC Gütersloh. Seitdem kommt der Mittelfeldspieler auf 88 Einsätze, in denen er zwölf Treffer erzielte. Illig durchlief wie Kandic die Jugendabteilung der Arminia, bevor es ihn 2016 zum SV Rödinghausen zog. Dort spielte er für die U19 und die zweite Mannschaft. Seit 2019 steht er beim FCG unter Vertrag. 95-mal lief der offensive Mittelfeldspieler bislang für die Gütersloher, 16 Tore und sechs Assists gelangen ihn.

Der 34-jährige Beuckmann wechselte 2011 vom SV Spexard in den Heidewald und geht in sein 14. Jahr beim FC Gütersloh. 316 Spiele stehen für den Innenverteidiger zu Buche. "Beucke ist ein extrem verdienter Spieler. Er ist jemand, der unseren jungen und neuen Spielern die Identität des Vereins vorleben kann. Das wird für ihn auch eine wichtige Aufgabe sein, denn wir haben kaum Spieler, die so lange da sind und das auch können", lobt Hesse den Rekordspieler.