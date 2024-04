Fünf Spieltage vor Schluss steht der Berliner AK beinahe als Absteiger fest. Und nun ist das Chaos beim Hauptstadt-Klub ausgebrochen.

Der Berliner AK verstärkte sich in der Winterpause mit sechs Spielern, darunter auch dem ehemaligen Uerdinger, Aachener und Bochumer Selim Gündüz (29), um noch einmal alles für den Klassenerhalt zu unternehmen.

Der Plan ging nicht auf. Die Verstärkungen um den 53-maligen Zweitligaspieler Gündüz, der in neun Einsätzen immerhin zwei Vorlagen verbuchte, und Co. konnten den Untergang der Berliner nicht verhindern.

Der BAK holte im neuen Jahr 2024 gerade einmal sieben Punkte und steht mit nur 18 Zählern nach 29 Spieltagen am Tabellenende. Der Gang in die Oberliga ist nahezu unvermeidbar.

Einzige Hoffnung: der Hallesche FC. Sollte der HFC in der 3. Liga bleiben, dann würde nur ein Klub aus der Regionalliga-Nordost absteigen. Der BAK besitzt aktuell vier Punkte Rückstand auf den Vorletzten Hansa Rostock II.

Mit Cedrik Mvondo (ehemals Bonner SC, SV Straelen, TSG Sprockhövel), Ufumwen Osawe (SC Wiedenbrück, Wuppertaler SV), Abu Bakarr Kargbo (Bayer Leverkusen II) und Selim Gündüz (VfL Bochum, KFC Uerdingen, Alemannia Aachen) stehen auch vier Spieler beim Berliner AK unter Vertrag, die ihre Spuren in der Regionalliga West und Fußball-Westen hinterlassen haben.

Doch in Berlin glaubt wohl keiner mehr daran, dass der BAK überhaupt noch irgendwelche Punkte holt. Aus den letzten neun Begegnungen konnte die Mannschaft von Trainer Volkan Uluc nur einen mickrigen Zähler einfahren. Vielmehr ist das Chaos ausgebrochen.

Wie RevierSport aus Mannschaftskreisen erfuhr, soll der Verein bei einigen Spielern noch mit den Gehaltszahlungen im Rückstand sein. Das betrifft auch die vereinbarten Übungsleiter-Pauschalen. Das Prämiensystem von Auflauf- und Siegprämie soll ebenfalls komplett ausgesetzt worden sein. Aber, klar: Wo es keine Siege gibt, muss man auch keine Siegprämien zahlen. Anders sieht es jedoch beim Thema Auflaufprämie aus.

Und: Nach dem 0:3-Aus im Landespokal Berlin Ende März gegen Makkabi Berlin soll es zwischen einem Funktionär des BAK und Spieler Marcel Bremer in der Kabine verbal sehr heftig zugegangen sein.

Auch krass: Nach dem letzten Heimspiel gegen den FC Eilenburg (0:2) erhielt die Mannschaft kein Essen mehr. Das Buffet war leergefegt. Auf Nachfrage von Torwart Luis Zwick hieß es vom Verein: "(...) Wenn die Mannschaft etwas korrigieren möchte für die bisher desolate Saison, dann soll sie bitte den vorletzten Platz erreichen. Man weiß nie, was passiert am grünen Tisch passiert. Gestern entschuldigen wir uns für das Essen. Der Tisch war vorbereitet und da haben sich sehr viele unbefugte Personen am Buffet bedient, sodass es am Ende sicherlich nicht gereicht hat. Zum nächsten spiel wird es wieder normal Essen geben." RevierSport liegt die Nachricht eines Vereinsvertreters an die Nummer eins des Berliner AK vor.

Konsequenz diese chaotischen Umstände: Einige Spieler trainieren nicht mehr und sind krankgeschrieben. Bleibt abzuwarten, ob die BAK-Akteure sich bei diesem Chaos noch einmal für die letzten fünf Spieltage motovieren können, um eventuell an Rostocks Reserve vorbeizuziehen und den vorletzten Tabellenplatz zu belegen.