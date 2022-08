Schalke: U23-Mittelstürmer wechselt in die Hauptstadt

Die U23 des FC Schalke 04 hat einen seiner Angreifer nach Berlin ausgeliehen. Im kommenden Sommer, am 1. Juli 2023, soll das Talent dann zurückkehren.

Von der Regionalliga West in die Regionalliga Nordost: Bleron Krasniqi wechselt auf Leihbasis vom FC Schalke 04 II zum Berliner AK 07. Der Hauptstadtklub hat den 20-jährigen Mittelstürmer für die Saison 2022/2023 verpflichtet. Sein Debüt für die Berliner feierte Krasniqi beim 1:0-Sieg gegen BFC Dynamo. Hier stand er eine Halbzeit lang für den BAK auf dem Rasen.

In der abgelaufenen Spielzeit stand Krasniqi 18 Mal für die Schalker Zweitvertretung auf dem Platz und erzielte vier Tore in der Regionalliga West. Bereits seit 2015 ist der Deutsch-Kosovare ein Königsblauer und läuft seit der U14 für die Knappen auf. Seine fußballerischen Anfänge machte der Mittelfeldspieler in der Jugend des FC Iserlohn sowie bei SC Tornado Westig.

Auf Schalke steht Krasniqi noch bis zum 30. Juni 2024 unter Vertrag.

FC Schalke 04 II

Zugänge: Tim Albutat (zuletzt vereinslos), Justin Treichel, Sidi Sané, Arbnor Aliu, Elias Kurt, Gideon Guzy, Luca Campanile, Luis Klein, Daniel Rose, Bogdan Shubin (alle eigene U19), Steven van der Sloot (Ajax Amsterdam II), Andreas Ivan (Rot Weiss Ahlen), Verthomy Boboy (VfL Bochum U19), Akbar Tchadjobo (SC Paderborn II), Grace Bokake (Hannover 96 II), Moritz Flotho (Hessen Kassel), David Lelle (RB Leipzig U19), Akbar Tchadjobo (SC Paderborn II),

Abgänge: Franck Tehe (TSV Steinbach Haiger), Leo Scienza (1. FC Magdeburg), Björn Liebnau (TSG Havelse), Topaz Kronmüller (FC Astoria Walldorf II), Mikail Maden (Fredrikstad/Norwegen), Michael Zadach (Kickers Offenbach), Diamant Berisha (Teutonia Ottensen), Sven Mende (FC St. Pauli II), Felix Wienand (Rot-Weiss Essen), Jimmy Kaparos (PEC Zwolle), Bleron Krasniqi (Berliner AK, ausgeliehen), Hans Anapak, Mateo Aramburu, Yigal Bruk, Ivan Prebanic, Mika Hanraths, Jordy Mfundu (alle Ziel unbekannt).