Regionalliga: So ist der Stand im Norden, Nordosten, Südwesten und in Bayern

Alemannia Aachen hat den Alleingang an der Spitze des SC Preußen Münster erst einmal ausgebremst. RS hat mal nachgeschaut, wie es denn in den anderen Regionalliga-Staffeln aussieht.

Preußen Münster liegt nach der 2:4-Pleite bei Alemannia Aachen nach neun Spieltagen weiter auf Platz eins der Regionalliga West.

Vier Zähler steht der SCP vor dem SV Rödinghausen.





Das, was die Münsteraner in der West-Staffel sind, ist der SSV Ulm in der Regionalliga Südwest - Spitzenreiter eben. Am Samstag spielten die Ulmer "Spatzen" 1:1-Unentschieden beim VfR Aalen. Aktuell liegen sie nach neun Begegnungen und 23 Punkten - Ulm ist noch ungeschlagen - mit zwei Zählern vor dem FC Homburg 08. Mitfavorit Kickers Offenbach, der OFC siegte am Samstag mit 1:0 beim KSV Hessen Kassel, liegt bereits neun Punkte hinter Ulm zurück.

Lübeck gut im Rennen

In der Regionalliga Nord liegt der SV Drochtersen/Assel, ehemaliger Klub des FC-Augsburg-Trainer Enrico Maaßen, auf Platz eins. Jedoch rangiert Drochtersen zwar mit einem Punkt vor dem VfB Lübeck, doch dieser hat auch zwei Begegnungen weniger als der aktuelle Tabellenführer absolviert.

FC Bayern II schon mit einem Zehn-Punkte-Rückstand

In der Regionalliga Bayern sieht es nach 13 Spieltagen nach einem Zweikampf aus. Die Würzburger Kickers führen die Tabelle nur aufgrund des besseren Torverhältnisses vor der Spielvereinigung Unterhaching an. Fünf Punkte dahinter liegt der SV Wacker Burghausen. Die Zweitvertretung des FC Bayern München rangiert auf Platz neun und hat schon zehn Zähler Rückstand auf die Spitze.

Cottbus verpatzt Saisonstart

In der Regionalliga Nordost sind gerade einmal sechs Spiele absolviert. Tabellenführer ist der Berliner AK mit 15 Punkten. Dahinter sind jedoch Carl Zeiss Jena, VSG Altglienicke und der SV Babelsberg mit je 14 Zählern nah dran. Einen schlechten Saisonstart erwischte dagegen Titelanwärter FC Energie Cottbus. Die Lausitzer stehen nach sechs Begegnungen bei zehn Punkten.