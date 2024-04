MSV Duisburg 19:00 Waldhof Mannheim 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Regionalliga-Spitzenreiter Alemannia Aachen trifft am Samstag auf Rot Weiss Ahlen. Trainer Heiner Backhaus will den zehnten Heimsieg in Serie.

Samstag, 14 Uhr, voller Tivoli, die Vorfreude ist bei allen Beteiligten groß vor dem Heimspiel von Alemannia Aachen gegen Rot Weiss Ahlen. Für beide Mannschaften geht es um viel. Während die Kaiserstädter einen weiteren Schritt in Richtung Drittliga-Aufstieg machen wollen, braucht Ahlen als Tabellenvorletzter dringend Punkte im Abstiegskampf. Zu diesem Anlass wird das Stadion wieder einmal extrem gut gefüllt sein. 24.300 Karten sind aktuell bereits verkauft, mit rund 26.000 bis 28.000 Fans wird am Samstagnachmittag gerechnet. Das ist wieder einmal eine mehr als beachtliche Zuschauerzahl. Verteidiger Jan-Luca Rumpf lobte die Aachener Fans vor dem Heimspiel: "Wenn man sich das hier anschaut, ist das komplett verrückt, wie viele Fans alle zwei Wochen zu uns ins Stadion kommen. Das pusht unnormal und ist wirklich sehr, sehr stark von den Fans." Zurück zum Gegner: Ahlen steht mit dem Rücken zur Wand, trotzdem rechnet Alemannia-Trainer Heiner Backhaus mit einer schweren Aufgabe: "Ahlen muss gewinnen. Sie haben schon eine gewisse Distanz zum Strich. Das wird ein Spiel für sie werden, wo sie gewinnen müssen. Sie werden um ihre Existenz spielen. Da braucht sich niemand auf ein Freundschaftsspiel vorbereiten. Es geht um alles. Wir müssen dagegenhalten und das Spiel gewinnen. Das ist schon ein dickes Brett, was wir da am Wochenende bohren müssen." Wir brauchen die Fans. Wir brauchen sie gegen Bocholt, wo schon alle Karten verkauft sind, aber vor allem gegen Ahlen. Das ist wichtig. Denn das Spiel gegen Ahlen ist das nächste. Und das nächste Spiel ist immer das wichtigste. Heiner Backhaus. Um den Elf-Punkte-Vorsprung an der Tabellenspitze zu verteidigen und den zehnten Heimsieg in Serie zu bejubeln, fordert der Erfolgscoach eine hohe Intensität: "Ich würde mir wünschen, dass wir von Beginn an mit viel Leidenschaft und Energie spielen. Dann werden die Spiele auch angenehmer für die Zuschauer und man müsste nicht immer bis zum letzten Tropfen Benzin um alles kämpfen. Die Qualität in der Mannschaft haben wir, aber dafür müssen wir von Beginn an alles geben. Wir brauchen die Fans. Wir brauchen sie gegen Bocholt, wo schon alle Karten verkauft sind, aber vor allem gegen Ahlen. Das ist wichtig. Denn das Spiel gegen Ahlen ist das nächste. Und das nächste Spiel ist immer das wichtigste." Eine Startelfgarantie sprach Backhaus seinem Stürmer Thilo Töpken aus, der beim jüngsten Sieg bei Wegberg-Beeck (2:1) mit einem Doppelpack zum Matchwinner avancierte. "Thilo wird spielen. Daraus brauche ich kein Geheimnis machen", erklärte der Coach.

