Zwischen dem 1. FC Bocholt und Rot-Weiß Oberhausen gab es am Samstag keinen Sieger. Der lachende Dritte war einmal mehr Alemannia Aachen.

Nachdem Alemannia Aachen am Freitag vorgelegt hatte, war klar: Am Samstag muss der 1. FC Bocholt den Gast Rot-Weiß Oberhausen besiegen, ansonsten würde der Vorsprung der Kaiserstädter anwachsen. Nach der Nullnummer zwischen dem FCB ist klar: Aachen liegt sieben Spiele vor Saisonende acht Punkte vor Bocholt und satte 17 Zähler vor Oberhausen.

Dietmar Hirsch, Trainer des 1. FC Bocholt, nahm nach der 0:2-Niederlage in Lippstadt drei Wechsel vor. Für Marko Stojanovic (Bank), Phillip König (nicht im Kader) und Marc Beckert (Sperre) begannen Nicolas Hirschberger, Ali Barak und Isaak Akritidis. Der Letztgenannte musste aber schon nach 13 Minuten runter und wurde durch Mergim Fejzullahu ersetzt.

Kurz zuvor hatten die Bocholter Glück: Barak spielte zurück auf Keeper Lucas Fox, dem ein Maulwurfshügel einen Strich durch die Rechnung machte. Zum Glück - aus Bocholter Sicht - stand er aber neben dem Tor, sodass es nur eine Ecke für RWO gab.

Nach einer Viertelstunde dann die erste dicke Chance für den Gastgeber: Jan Holldack hatte mit einem tollen Pass Hirschberger bedient, dieser schloss aber alleinstehend vor RWO-Keeper Robin Benz zu überhastet ab.

Die Statistik zum Spiel 1. FC Bocholt: Fox - Lorch (46. Lunga), Frenkert, Janssen, Barak - Wellers, Shubin - Akritidis (13. Fejzullahu, 86. Ademi), Holldack, Hirschberger (68. Assibey-Mensah) - Fakhro Rot-Weiß Oberhausen: Benz - Montag, Stappmann, Öztürk, Fassnacht - Yalcin (57. Ezekwem), Ngyombo (69. Kreyer) - Donkor (78. Rexha), Stoppelkamp, Niemeyer - Mai (57. Sieben) Schiedsrichter: David-Markus Koj Gelbe Karten: Holldack - Öztürk Gelb-Rot: Fakhro (38.) Zuschauer: 2500

Und RWO? Von den Gästen aus dem Ruhrgebiet war zu Beginn herzlich wenig zu sehen. Nach 38 Minuten schwächten sich aber die Hausherren selbst. Torjäger Malek Fakhro, der in der 30. Minute Tim Stappmann foulte, wiederholte ein Foulspiel acht Minuten später an Moritz Montag und wurde mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen. Sofort nahm RWO das Zepter in die Hand und rückte auf das 1:0. Doch es ging torlos in die Halbzeitpause.

Mit einer Terranova-Ansage und einem Mann mehr agierte RWO in Durchgang zwei wie ausgewechselt. Moritz Stoppelkamp (51.) prüfte Fox, der den Ball noch wegfausten konnte. Und sieben Minuten später dann dieses dicke Ding: Glody-Matona Ngyombo spielte Stoppelkamp frei, der im allerletzten Moment noch geblockt werden konnte. Und Stoppelkamp zum Dritten: Sein Fernschuss in der 59. Minute ging nur knapp drüber.

Und dann wie aus dem Nichts die Hausherren: Einen Eckstoß von Holldack (67.) hatte Oberhausens Torwart Benz unterschätzt, der Ball klatschte an die Latte. Glück für RWO!

Nur fünf Minuten später wieder Fortune für die Gäste aus dem Pott: Der Ex-Oberhausener Jan Wellers schoss aus der Distanz, Benz sah nicht gut aus und ließ den Ball nach vorne prallen, Bogdan Shubin konnte den Abpraller aber unter Bedrängnis nur über das Tor schießen.

Oberhausen baute noch einmal ordentlich Druck auf, doch zu den ganz großen Einschussmöglichkeiten konnten Stoppelkamp und Co. nicht mehr kommen. Es blieb bei der Nullnummer vor 2500 Fans - davon rund 300 Gäste-Anhänger - am altehrwürdigen Hünting.