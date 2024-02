Mehr als die Hälfte der Saison ist absolviert und so langsam werden die Vereine nervös. Auch in der Regionalliga West. Ein Abstiegskandidat sucht einen neuen Trainer.

Irgendwie lag diese Trainerentlassung in der Luft - schon seit Wochen. Nun erfuhr RevierSport, dass die SSVg Velbert Dimitrios Pappas am Rosenmontag, 12. Februar 2024, vor die Tür setzte. Eine offizielle Bestätigung des Verein wird in den nächsten Stunden erwartet.

Pappas führte Velbert nach mehr als fünf Jahren zurück in die Regionalliga West, konnte in dieser mit seiner Mannschaft aber nicht so mithalten wie geplant. Velbert ist Schlusslicht und besitzt fünf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

Die Velberter haben die zweitschlechteste Abwehr (47 Gegentore) und den zweitschlechtesten Angriff (20 Treffer) der Liga. Drei Siege und zwölf Niederlagen sind in diesen Kategorien auch Negativ-Bestwert.

Pappas war seit dem 1. Juli 2022 Trainer an der Velberter Sonnenblume. Wer auf den ehemaligen Trainer von Rot-Weiß Oberhausen und der Frauenmannschaft vom VfL Bochum folgen wird, steht noch nicht fest. Für die Sport- und Spielvereinigung Velbert steht das nächste Spiel am Samstag (17. Februar, 14 Uhr) bei Fortuna Köln an.

Regionalliga West: Neunte Trainerentlassung der laufenden Saison

Das Aus von Dimitrios Pappas ist die neunte Trainerentlassung der laufenden Regionalliga-West-Saison.

Vor wenigen Tagen hatte sich Rot-Weiß Oberhausen von Jörn Nowak getrennt. Mike Terranova übernahm interimswiese. Ein fester Nowak-Nachfolger wird noch gesucht.

Kurz vor dem Jahreswechsel gab der Wuppertaler SV bekannt, dass Christian Britscho durch Ersan Parlatan ersetzt wird. Für den WSV war es nach der Trennung von Hüzeyfe Dogan Ende November 2023 der zweite Trainerwechsel der laufenden Serie.

Bei Rot Weiss Ahlen übernahm erst Sportchef Orhan Özkara für Daniel Berlinski und später ersetzte Björn Joppe Özkara auf der Trainerposition. Beim 1. FC Düren folgte Carsten Wissing auf Boris Schommers, den es zum Drittligisten MSV Duisburg zog.

Farat Toku ersetzte beim SV Rödinghausen Carsten Rump und Jens Langeneke bei Fortuna Düsseldorf II Nico Michaty. Den ersten Trainerwechsel der Saison vollzog Alemannia Aachen. Reiner Plaßhenrich folgte interimsweise auf Helge Hohl, bevor Heiner Backhaus als neuer Cheftrainer vorgestellt wurde und mittlerweile Tabellenführer mit der Alemannia ist.