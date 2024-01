In Frankfurt am Main startete zu Wochenbeginn der 70. Fußballlehrer-Lehrgang des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Mit dabei sind auch zwei Trainer aus der Regionalliga West.

Neues Jahr, neuer Lehrgang: Am Montag hat am DFB-Campus in Frankfurt am Main der 70. Pro Lizenz-Lehrgang begonnen. 17 Teilnehmer gehen den letzten Schritt ihrer formalen Ausbildung als Trainer.

Lehrgangsleiter Daniel Niedzkowski verspürt große Vorfreude: "Jeder Lehrgang wird durch die speziellen Persönlichkeiten und Erfahrungsschätze der Teilnehmer geprägt. Das Format mit einer kleineren Gruppe hat sich in den vergangenen beiden Jahren bewährt und gibt uns deutlich verbesserte Möglichkeiten, die Teilnehmer individueller zu begleiten. Bei allem, was wir in der Ausbildung tun, muss die Entwicklung der Trainer*innen im Mittelpunkt stehen."

Erster Teilnehmer am Pro-Lizenz-Lehrgang über den alternativen Zulassungsweg ist Marc Unterberger von dem Drittligisten SpVgg Unterhaching.

Mit dabei sind auch Heiner Backhaus (Alemannia Aachen) und Daniel Brinkmann (SC Wiedenbrück) aus der Regionalliga West. Backhaus steht mit seiner Mannschaft nur zwei Punkte hinter Tabellenführer 1. FC Bocholt - hier ist Coach Dietmar Hirsch bereits Fußballlehrer - und kämpft um den Aufstieg. Ab der 3. Liga muss ein Trainer die Fußballlehrer-Lizenz besitzen.

Eine Frau fehlt derweil diesmal unter den 17 Teilnehmern. "Das ist ein großer Wermutstropfen", unterstreicht Andreas Rettig, der DFB-Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie: "Unsere Strategie Frauen im Fußball FF27 hat aber an der Basis bereits durch zielgerichtete Maßnahmen in den vorgeschalteten Ausbildungsstufen die Grundlage für die Zukunft gelegt, um die gezielte Entwicklung und Unterstützung von Trainerinnen stärker voranzutreiben. Das stimmt mich positiv, dass wir bald mehr Trainerinnen in der Pro Lizenz sehen werden. Das ist auch dringend nötig."

Die Teilnehmer des 70. Pro-Lizenz-Lehrgangs

Heiner Backhaus (Alemannia Aachen), Silvio Bankert (1. FC Magdeburg), Lars Barlemann (Hannover 96), Pascal Bieler (TSV Steinbach Haigner), Daniel Brinkmann (SC Wiedenbrück), Mads Buttgereit (DFB/Männer-Nationalmannschaft), Loïc Favé (Hamburger SV), Jan Fießer (VfL Bochum), Kristjan Glibo (Eintracht Frankfurt), Tim Görner (FSV Frankfurt), Stefan Kleineheismann (SpVgg Greuther Fürth), Andreas Patz (SSV Jahn Regensburg), Marc Pfitzner (Eintracht Braunschweig), Merlin Polzin (Hamburger SV), Orest Shala (FC St. Gallen), Marc Unterberger (SpVgg Unterhaching), Marian Wilhelm (FC Viktoria Köln).