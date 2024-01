Im vierten Anlauf soll es endlich klappen: Für Samstag ist das Nachholspiel zwischen Borussia Mönchengladbach II und Rot-Weiß Oberhausen angesetzt.

Am Samstag, 26. Januar (17.30 Uhr, RevierSport-Liveticker), gastiert Rot-Weiß Oberhausen bei der U23-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Das Spiel wurde bereits dreimal (!) witterungsbedingt abgesagt, nun soll die Partie endlich über die Bühne gebracht werden.

Oberhausen hat ein Spiel weniger als der Fohlen-Nachwuchs absolviert und liegt satte zwölf Zähler vor der Borussia. Die Rot-Weißen haben gegenüber den Spitzenmannschaften noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand. Bei zwei Dreiern wäre RWO plötzlich voll im Aufstiegskampf drin.

Der Gladbach-II-Trainer erwartet dementsprechend einen sehr motivierten und starken Gegner. Eugen Polanski sagt über RWO: "Es ist eine sehr erfahrene Truppe mit einigen Akteuren, die bereits in den höchsten Ligen Deutschlands aktiv waren. Die Oberhausener haben klare Muster in ihrem Spiel und wissen was es braucht, um Partien zu gewinnen. Hinzu kommt, dass sie sehr defensivstark sind. Zum Jahresauftakt ist das auf jeden Fall eine harte Nuss, die wir aber knacken wollen."

Auch wenn sich die Borussia die Saison bislang gänzlich anders vorgestellt hatte, ist Besserung in Sicht. Das zeigte schon die Wintervorbereitung. Polanski: "Wir haben in den Testspielen wieder einmal gesehen, was für eine Qualität unser Team hat. Ich glaube schon, dass die Mannschaft einen Schritt nach vorne gemacht hat. Das gilt es dann jetzt auch in der Regionalliga auf den Platz zu bringen."

Polanski, der jüngst seinen Vertrag in Mönchengladbach bis zum 30. Juni 2026 verlängerte, hofft auf einen guten Pflichtspiel-Auftakt ins Jahr 2024. "Ich erwarte, dass die Mannschaft so auftritt, wie sie sich in den letzten drei Wochen präsentiert hat. Auch die letzten zwei Spiele im vergangenen Jahr waren gut, auch wenn das Ergebnis am Ende jeweils nicht für uns gesprochen hat. Ich wünsche mir für die Mannschaft, dass sie sich für die tagtägliche harte Arbeit endlich mal belohnen wird", betont der 254-malige Bundesliga-Profi.