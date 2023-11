SV Rödinghausen: Zwei Siege in Folge - doch ein knallharter Rückrundenstart wartet

Im schwierigen Auswärtsspiel bei Fortuna Köln holte der SV Rödinghausen den ersten Saisonsieg in der Fremde. In der kommenden Zeit wartet ein anspruchsvolles Programm.

Der SV Rödinghausen gewinnt auswärts gegen den SC Fortuna Köln (3:1) – doch der Rückrundenauftakt wird schwer: Gegen sieben der neun Teams, die in der Tabelle der Regionalliga West vor dem SVR stehen, muss das Team von Farat Toku nacheinander antreten.

Im Auswärtsspiel gegen Fortuna Köln galten die Rödinghauser eigentlich als Außenseiter. Zu durchwachsen war die bisherige Saison der Gastmannschaft, während die Kölner eine starke Hinrunde spielten. Davon war aber nichts zu sehen, als die beiden Teams im Südstadion aufeinandertrafen: Schon in der 2. Minute gingen die Gäste in Führung.

Kurz vor der Halbzeit bauten sie die Führung aus und mit dem 3:0 machte Doppel-Torschütze Ramien Safi eigentlich alles klar. Die Fortuna stemmte sich zwar noch einmal gegen die Niederlage, die druckvolle Schlussphase reichte jedoch nicht, um sie abzuwenden.

„Ich glaube, wenn man als Trainer und auch als Mannschaft unter der Woche so trainiert und wenn es dann auch umgesetzt wird im Spiel, dann freut man sich in erster Linie, dass es dann auch so aufgegangen ist, aber auch, dass die Mannschaft so geschlossen auftritt und auch diszipliniert spielt bis zum Ende hin“, lobte Trainer Farat Toku seine Mannschaft. Toku sprach auf der Pressekonferenz von einem „absolut verdienten Sieg“.

„Unser Plan ist aufgegangen!“, freute sich auch Kapitän Daniel Flottmann. „Das war unser erster Auswärtssieg, das darf man nicht vergessen. Da spielt auch der Kopf mit, aber wir haben uns das jetzt erarbeitet, dass wir auch ein paar schwierige Phasen überstanden haben, wo Fortuna oft den Ball hatte. Ich bin richtig stolz auf die Jungs!“, lobte Flottmann seine Mitspieler.

Für den 39-Jährigen war es ein besonderes Spiel, da er von 2012 bis 2017 selbst für die Fortuna die Schuhe schnürte. „Das ist etwas Besonderes! Ich habe ja nicht so viele Ex-Vereine, aber das ist mein Lieblings-Ex-Verein, hätte ich fast gesagt, also die Südstadt kriegt man nicht mehr aus mir raus“, betonte er gegenüber RevierSport.

Für seine Mannschaft stehen jedoch noch einige besondere Spiele in nächster Zeit an, wenn man sich den Spielplan des SVR und die Tabelle der Regionalliga West ansieht. Zwar wartet am letzten Spieltag vor der Winterpause mit Kellerkind Rot Weiss Ahlen ein Gegner aus der unteren Tabellenregion. Danach müssen die Rödinghauser jedoch gegen sieben der ersten neun Teams, die bis vor kurzem auch vom Punktestand her nahe beieinander waren, nacheinander antreten.