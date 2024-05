Am 33. Spieltag bejubelte der 1. FC Düren einen klaren Derbysieg gegen Aufsteiger Alemannia Aachen. Auch die zweite Mannschaft des 1. FC Köln ließ nichts anbrennen.

33. Spieltag in der Regionalliga West. Die letzte relevante Entscheidung fiel bereits am Freitagabend (10. Mai). Der SV Lippstadt ist nach einem 0:0-Unentschieden gegen die Zweitvertretung des SC Paderborn in die Oberliga abgestiegen.

Außerdem feierte Rot-Weiß Oberhausen einen 5:2-Kantersieg gegen den FC Wegberg-Beeck und die SSVg Velbert setzte sich mit 3:1 gegen den SC Wiedenbrück durch. Am Samstagnachmittag (11. Mai) wurden die restlichen Partien ausgetragen.

Meister und Aufsteiger Alemannia Aachen musste sich bei seinem Gastspiel dem 1. FC Düren mit 1:4 (1:3) geschlagen geben. Die Alemannia ging zwar nach wenigen Sekunden dank Toptorjäger Anton Heinz (1.) in Führung, doch die Dürener hatten die richtige Antwort auf den Aachener Blitzstart parat. Patrick Dulleck (3.), Simon Breuer (12.) und Ismail Harnafi (42.) drehten die Partie. FCD-Verteidiger Petar Lela sah zwar in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit die Rote Karte, doch davon ließen sich die Dürener nicht beirren. Dulleck erhöhte sogar noch per Elfmeter auf 4:1 (77.). Es war der erste Sieg in diesem Derby für Düren seit 2020.

Fortuna Köln traf auf die Zweitvertretung des FC Schalke 04. Dabei erwischten die Hausherren den besseren Start und gingen dank Stipe Batarilo-Cerdic in Front (22.), der den Ball nach einer Ecke mit einem harten Schuss im Tor unterbrachte. Kurz nach dem Seitenwechsel erhielten die Schalker einen Elfmeter, den Jimmy Kaparos zum 1:1-Ausgleich verwandelte (48.). Da keine weiteren Tore fielen, war das gleichzeitig der Endstand.

Der FC Gütersloh kassierte gegen die U21 des 1. FC Köln eine 0:3-Heimniederlage. Dabei legte der FCG einen brutalen Fehlstart hin und lag bereits nach drei Zeigerumdrehungen wegen der Treffer von Jaka Cuber-Potocnik (1.) und Marco Höger (3.) mit 0:2 zurück. Oliver Schmitt markierte noch in der ersten Hälfte den Endstand (34.).

Im letzten Heimspiel der Saison musste Absteiger Rot Weiss Ahlen eine weitere Niederlage hinnehmen. Gegen Borussia Mönchengladbach unterlagen die Wersestädter knapp mit 2:3 (1:1). Die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf setzte sich zudem mit 3:1 gegen den SV Rödinghausen durch.