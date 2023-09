FC Gütersloh: Dritter Sieg - Darin sieht Schauerte noch Luft nach oben

Der FC Gütersloh feierte gegen Fortuna Düsseldorf II den bereits dritten Sieg in dieser Saison. RevierSport sprach nach der Partie mit Julian Schauerte.

Sieben Spieltage sind in der Regionalliga-West absolviert. In der oberen Tabellenhälfte auf Platz acht befindet sich der FC Gütersloh, der als Aufsteiger bereits einige wichtige Punkte einfahren konnte - so auch gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf (1:0).

"Es fühlt sich super an", freute sich Julian Schauerte. "Zu Hause holen wir bis jetzt unsere Punkte und es war auch gegen Düsseldorf wieder ein wichtiger Sieg. Es war von Beginn an wichtig, gut in die Saison zu starten und das haben wir damit gut abgerundet. So können wir gut in die neue Trainingswoche starten."

Schauerte wechselte vor der Saison vom 1. FC Kaan-Marienborn nach Ostwestfalen und ist seit seiner Ankunft eine feste Größe in der Mannschaft von Trainer Julian Hesse. Alle Ligapartien bestritt der Rechtsverteidiger über die volle Distanz. Vier Jahre war der Routinier bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag (2014-2018), dementsprechend besonders war es, ein paar ehemalige Weggefährten wiederzusehen.

Trotz des respektablen Saisonstarts mit elf Punkten sieht der 35-Jährige in gewissen Bereichen noch Luft nach oben: "Nach einer Führung verfallen wir noch manchmal in eine gewisse Passivität oder halten nicht unsere Ordnung, deshalb ist es an manchen Stellen noch etwas wild."

Neben der beobachteten Passivität nach einer Führung hat Schauerte noch eine weitere Sache angesprochen, die sein Team noch verbessern kann: "Wir können die Kontersituationen noch besser ausspielen und allgemein im letzten Drittel präziser sein, dann erspielen wir uns vorne vielleicht noch mehr Möglichkeiten."

Insgesamt wirkt der Aufsteiger aber bereits nach kurzer Zeit in sich stabil und eingespielt, was auch die Ergebnisse wiedergeben. "Gewisse Automatismen gehören immer dazu. Die Neuzugänge wurden gut aufgenommen, das hat man wieder gespürt. Aber auch die Spieler, die hinten dran sind, pushen und geben Gas im Training. Ich glaube, dass uns das in Moment ausmacht."