Alemannia Aachen: 170-maliger Drittligaspieler im Training

Alemannia Aachen ist aktuell nicht nur auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer, sondern hält auch die Augen nach möglichen Spieler-Verstärkungen auf.

Bei Alemannia Aachen genießt die Trainersuche aktuell oberste Priorität. Aber: Auch neue Spieler werden gesucht.

Nachdem in der vergangenen Woche mit Jan Löhmannsröben ein 227-maliger Drittligaspieler im Training von Interimstrainer Reiner Plaßhenrich mitgemischt hatte, darf sich in dieser Woche ein nicht minder erfahrener Drittligaspieler vorstellen.

"Dass Markus Ballmert mittrainiert, ist schon länger klar. Jetzt ist er auch da. Wir schauen uns ihn an. Was daraus dann eventuell wird, steht noch nicht fest. Da kommt natürlich dann auch der potentielle neue Trainer ins Spiel. Deshalb lassen wir uns da noch Zeit", erklärt Sportchef und Geschäftsführer Sascha Eller gegenüber RevierSport, der schon einige Trainer-Gespräche führte, aber noch längst keinen Vollzug vermelden kann.

Der 29-jährige Ballmert hat die letzten sechs Jahre beim SV Meppen verbracht und kommt auf insgesamt 170 Drittliga-Einsätze (sechs Tore, 23 Vorlagen). Zuvor stand er auch bei Hannover 96 und dem FSV Frankfurt unter Vertrag. Aus dieser Zeit stammen vier Einsätze in der 2. Bundesliga, 60 Begegnungen in der Regionalliga Nord und 34 Partien in der Regionalliga Südwest.

Alemannia Aachen: Löhmannsröben-Entscheidung noch offen

Und was wird nun aus Löhmannsröben? Der 32-Jährige gilt als eisenharter Spieler, der im Mittelfeld-Zentrum abräumt und zeigte sich in der vergangenen Trainingswoche von einer guten Seite. Eigentlich ein prädestinierter Mann für einen Arbeiterverein wie Alemannia Aachen. Eller: "Da ist die letzte Entscheidung noch nicht gefallen. Jan muss sich gedulden. Wie gesagt: Die Trainerfrage genießt bei uns Priorität."

Löhmannsröben ist in der vergangenen Saison mit dem FSV Zwickau aus der 3. Liga abgestiegen. Er bringt die Erfahrung von 227 Drittliga-Partien (acht Tore, 15 Vorlagen) mit. Hinzu kommen drei Spiele in der 2. Bundesliga und 68 Begegnungen in der Regionalliga Nordost. Löhmannsröben spielte neben Zwickau auch für Klubs wie VfB Oldenburg, Wacker Nordhausen, 1. FC Magdeburg, FC Carl Zeiss Jena, 1. FC Kaiserslautern, Preußen Münster, Hansa Rostock und Hallescher FC.