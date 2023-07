Regionalligist Alemannia Aachen konnte sich am Samstag über einen Turniersieg freuen. Außerdem hat der Verein bereits 5000 Dauerkarten verkauft.

Am vergangenen Mittwoch kassierte Alemannia Aachen im Regionalliga-Testspielvergleich eine überraschend deutliche 1:4-Niederlage gegen den Südwestvertreter TSV Steinbach. Nur drei Tage später feierten die Kaiserstädter dann allerdings einen Turniersieg vor eigenem Publikum.

Mehrere tausend Fans waren am Samstag für das Blitzturnier und die Saisoneröffnung zum Tivoli gereist, wo sich die Alemannia mit dem niederländischen Zweitligisten Roda Kerkrade und Lommel SK aus der zweiten belgischen Liga duellierte.

Zum Auftakt gab es ein leistungsgerechtes 2:2-Remis gegen Kerkrade. Nach einem 0:2-Rückstand trafen die beiden Neuzugänge Vincent Schaub und Mike Brasnic zum Endstand.

Weil Roda Kerkrade gegen Lommel SK mit 3:1 gewann, brauchte Aachen gegen die Belgier einen hohen Sieg, um das Turnier zu gewinnen. Gesagt, getan: Mit 4:0 besiegte die Elf von Cheftrainer Helge Hohl den überforderten Gegner. Cas Peters, der Regionalliga Südwest-Torschützenkönig 2023, brachte die Hausherren per Kopf bereits in der Anfangsphase in Führung.

5000 Dauerkarten sind verkauft

Das 2:0 erzielte Anton Heinz, der von Rot-Weiß Oberhausen in die Kaiserstadt wechselte. Und natürlich traf der Kunstschütze per traumhaftem Freistoß - die Spezialdisziplin von Heinz. Bereits im RWO-Trikot verwandelte er einige Freistöße im gegnerischen Gehäuse. Dustin Willms und Vincent Schaub schraubten das Ergebnis noch in die Höhe und besiegelten den Turniersieg.

Das war allerdings nicht die einzige erfreuliche Nachricht an diesem Samstag. Der Verein vermeldete zudem, dass die Marke von 5000 verkauften Dauerkarten erreicht wurde - ein stolzer Wert für einen Regionalligisten. "Wir haben im Laufe des Tages noch die Marke von 5000 Dauerkarten geknackt", erklärte der Verein auf Facebook und Instagram.

Am 28. Juli eröffnet der Meisterfavorit dann die Regionalliga-Saison mit einem Heimspiel gegen den Wuppertaler SV. Die Euphorie ist groß…