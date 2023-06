Wuppertaler SV: Wunsch-Ausweichstadion gefunden - Manno über Stürmersuche

Am kommenden Montag (19. Juni) startet der Wuppertaler SV in die Saisonvorbereitung. Ein Stürmer soll noch kommen, das Ausweich-Stadion ist wohl gefunden.

18 Feldspieler und drei Torhüter - Die Kaderplanung des Wuppertaler SV ist auch nach der Verpflichtung von Niklas Dams (Borussia Dortmund II) noch nicht abgeschlossen.

"Wir planen mit 20 Feldspielern plus drei Torhütern. Diese Anzahl an Spielern wollen wir am 19. Juni beim Trainingsstart begrüßen", erklärte Sportchef Gaetano Manno vor ein paar Wochen gegenüber RS. Auch wenn das Ziel noch nicht ganz erreicht ist, bleibt Manno entspannt. "Da lassen wir uns nicht unter Druck setzen. Wir wollen Spieler holen, die uns wirklich weiterhelfen."

Eine Planstelle beim WSV bleibt nach dem Abgang von Serhat-Semih Güler (Hansa Rostock) im Angriff. "Der Stürmer wird kommen", versprach Manno am Rande der Vorstellung von Dams und erklärte auch, welches Profil der neue Mann im Sturm mitbringen soll. "Ein Spielertyp wie Güler, dem wir das Beste wünschen, dass er sich in der 2. Liga durchsetzt. Wenn der erst Mitte Juli kommt, dann ist das so. Wir werden einen Stürmer finden, der die Tore für uns macht."

Marco Stiepermann (ASC 09 Dortmund) sei für den Verein indes "nicht eins zu eins zu ersetzen. So einen Spielertyp gibt es nicht oft", beschrieb Manno und erklärte, der Abgang des Leistungsträgers solle dafür vom Kollektiv aufgefangen werden.

Auch in der Stadionfrage hat der WSV den nächsten Schritt gemacht. "Wir möchten die ersten Spiele in der neuen Saison in Velbert austragen. Dafür haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt und alle Unterlagen beim Verband eingereicht, also der Ball liegt beim Verband", erläuterte Geschäftsstellenleiter Sven Steup.

"Ein Zeitfenster kann ich da nicht geben“, erklärte Steup vor dem endgültigen Lizenzbescheid des 1. FC Düren, der kurz nach der Pressekonferenz öffentlich wurde. Auch von dieser „Vakanz“ sei dieser Zeitrahmen abhängig. „Wenn das feststeht, setzt sich der Verband an den Spielplan und wird uns dann auch mitteilen, ob wir in Velbert spielen können oder nicht.“

Trotz der möglichen Doppelbelastung des Rasens oder Terminproblemen mit der SSVg Velbert laufe "die Zusammenarbeit mit den Kollegen in Velbert wirklich super, und wir hoffen, dass wir vom Verband grünes Licht bekommen." Auf der Baustelle am Stadion am Zoo sei der Klub indes absolut im Soll.

Vorbereitungsplan des Wuppertaler SV:

19. Juni: Trainingsauftakt

24. Juni: Testspiel bei Fortuna Köln

1. Juli: Testspiel beim SV Wermelskirchen

5. Juli: Testspiel beim ASC 09 Dortmund

8. Juli: Testspiel bei Jong FC Utrecht

10. bis 16. Juli: Trainingslager in Willingen

12. Juli: Testspiel gegen SC Paderborn II

22. Juli: Testspiel bei TSV Steinbach-Haiger