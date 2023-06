Wuppertaler SV: 243 Drittligaspiele! Der WSV präsentiert einen erfahrenen Profi

Der Wuppertaler SV hat am Donnerstagmittag, 15. Juni, seinen nächsten Zugang präsentiert. Diesmal handelt es sich um einen Kracher für Regionalliga-Verhältnisse.

Niklas Dams wechselt von Borussia Dortmund II zum Wuppertaler SV. Der 33-jährige Innenverteidiger soll in Zukunft die WSV-Defensive dirigieren. Dams wurde am Donnerstagmittag offiziell an der Hubertusallee vorgestellt.

Der Abwehrspieler war in der vergangenen Saison Co-Kapitän der U23 des BVB und absolvierte 35 von 38 möglichen Begegnungen. In Dortmund erhielt er nach drei Jahren kein neues Vertragsangebot mehr. Insgesamt kommt Dams auf satte 243 Einsätze in der 3. Liga. Hinzu kommen noch 67 Begegnungen in der Regionalliga sowie 58 Partien in der Challenge League in der Schweiz (zweithöchste Spielklasse).

Dams spielte neben dem BVB II auch für Borussia Mönchengladbach II, Servette FC und SV Wehen Wiesbaden.

Gaetano Manno, Wuppertals Sportchef, betonte noch in dieser Woche gegenüber dem "Kicker", welches Ziel der WSV denn in der Saison 2023/2024 verfolgt: "Es ist unser Ziel, uns von Saison zu Saison zu verbessern. Deshalb ist es klar, dass wir nach Platz drei und Rang zwei in den letzten Jahren erneut ganz oben mitspielen wollen."

Die Verpflichtung von Dams ist auf jeden Fall noch einmal ein Ausrufezeichen des WSV bezüglich seiner Saisonziele. Das wird man auch bei den weiteren Mitfavoriten in Aachen, Rödinghausen und Oberhausen zur Kenntnis nehmen.

Wuppertaler SV: 18 Feldspieler und drei Torhüter sind fix

Dams ist nach Hüseyin Bulut (Rot Weiss Ahlen), Semir Saric (Kickers Offenbach), Davide Itter (VfL Osnabrück), Damjan Marceta (SV Rödinghausen), Tim Korzuschek (Alemannia Aachen), Phil Beckhoff (Borussia M'gladbach II), Steve Tunga (SG Wattenscheid), Mert Göckan (Fortuna Düsseldorf II), Paul Grave (VfL Bochum/Leihe), Isaak Akriditis (1. FC Bocholt/Rückkehr nach Leihe), Mert Temiz, Jef Tchouangue (beide eigene U19) der zwölfte Neuzugang des Wuppertaler SV.

"Wir planen mit 20 Feldspielern plus drei Torhütern. Diese Anzahl an Spielern wollen wir am 19. Juni beim Trainingsstart begrüßen. Am Ende sollten es dann 22 Feldspieler sein. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Tagen noch drei bis vier Jungs präsentieren können", sagte Manno vor einigen Wochen gegenüber RS. Stand heute (15. Juni) - 18 Feldspieler plus drei Torhüter - fehlen nach dieser Rechnung noch zwei Spieler bis zum Trainingsauftakt.