Wuppertaler SV: Manno über RWE-Duo, Güler-Zukunft und Alemannia Aachen

Der Wuppertaler SV ist in seiner Kaderplanung 2023/2024 schon recht weit. 16 Mann stehen aktuell beim WSV ab dem 1. Juli unter Vertrag. Wir haben mit dem Sportchef gesprochen.

Der Wuppertaler SV bastelt intensiv an seinem Kader für die Saison 2023/2024. Trainer Hüzeyfe Dogan und Sportchef Gaetano Manno haben in den letzten Tagen einige Neu-Verpflichtungen offiziell in Wuppertal begrüßt.

Für Manno, der Tag und Nacht daran arbeitet, dass Trainer Dogan mit einer schlagkräftigen Truppe in die neue Saison gehen kann, ist die Arbeit noch längst nicht beendet. Bis zum Trainingsauftakt will der 40-Jährige mindestens noch drei bis vier neue Spieler präsentieren. Zwei Kaderplätze wollen die Wuppertaler erst einmal offen lassen, um während der Vorbereitung nachlegen zu können.

RevierSport hat mit dem 40-jährigen ehemaligen WSV-Kapitän und heutigen Manager des Klubs Gaetano Manno gesprochen.

Gaetano Manno über...

... die aktuelle Kaderplanung und die 16 fixen Verträge: "Ich bin zu diesem Zeitpunkt sehr zufrieden. Die Spieler, die wir haben wollten, haben sich auch zu uns bekannt und andere Angebote abgelehnt. Wir haben viel auf Charakter und Mentalität Wert gelegt. Wir haben in den Gesprächen gemerkt, dass die Jungs von unserem Weg überzeugt sind und diesen mit uns gehen wollen. Ich habe bei den Neuverpflichtungen ein richtig gutes Gefühl. Aber klar: Auch ich weiß, dass es am Ende des Tages auf die Ergebnisse ab Ende Juli ankommen wird. Dann werden wir sehen, ob wir ein gutes Händchen gehabt haben oder nicht."

Sollten wir in den nächsten Tagen einen neuen Mann finden, dann werden wir auch nicht mehr auf Semih warten. Wir würden uns sehr freuen, wenn er sich zeitnah zum Wuppertaler SV bekennen würde. Gaetano Manno

... die noch zu besetzenden Positionen: "Wir planen mit 20 Feldspielern plus drei Torhütern. Diese Anzahl an Spielern wollen wir am 19. Juni beim Trainingsstart begrüßen. Am Ende sollten es dann 22 Feldspieler sein. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Tagen noch drei bis vier Jungs präsentieren können."

... die aktuellen RWE-Spieler Oguzhan Kefkir und Felix Herzenbruch: "Mit Felix Herzenbruch haben wir uns getroffen und es war wirklich ein überragendes Gespräch. Felix ist ein feiner Junge. Aber wir haben ihm letztendlich abgesagt. Er wird nicht kommen. Und Oguzhan Kefkir war nie ein ernstes Thema bei uns."

... die Zukunft von Serhat-Semih Güler: "Wir haben mit Semih gesprochen und er hat noch einmal um eine Woche Bedenkzeit gebeten. Die geben wir ihm. Aber wir spielen auch mit offenen Karten und haben Semih gesagt, dass die Tür bei uns für ihn so lange offen ist, bis wir einen neuen Stürmer gefunden haben. Sollten wir in den nächsten Tagen einen neuen Mann finden, dann werden wir auch nicht mehr auf Semih warten. Wir würden uns sehr freuen, wenn er sich zeitnah zum Wuppertaler SV bekennen würde."

... die Transferaktivitäten der Konkurrenz: "Ich finde schon, dass Aachen zeigt, dass sie etwas vorhaben. Sie sind der Favorit. Man sieht, dass Alemannia All-In geht. Das sind schon Transfers mit dickem Ausrufezeichen. Wir wollen da aber mithalten und auf dem Rasen zeigen, dass wir nicht schlechter sind. Wir wollen versuchen, eine noch bessere Saison als die letzte zu spielen."

... den Trainingsstart und Vorbereitung für die neue Saison: "Am 19. Juni geht es wieder los. Vom 10. bis zum 16. Juli fahren wir wieder nach Willingen ins Trainingslager. Am 28. Juli startet dann die neue Regionalliga-West-Saison."

Der WSV-Kader 2023/2024 im Überblick:

Tor: Sebastian Patzler, Mert Temiz (eigene U19)

Abwehr: Lion Schweers, Kevin Pytlik, Philipp Hanke, Durim Berisha, Mert Göckan (Fortuna Düsseldorf II)

Mittelfeld: Steve Tunga (SG Wattenscheid 09), Tobias Peitz, Kevin Rodrigues Pires, Lukas Demming, Jef Tchouangue (eigene U19), Tim Korzuschek (Alemannia Aachen), Kevin Hagemann

Angriff: Damjan Marceta (SV Rödinghausen), Phil Beckhoff (Borussia Mönchengladbach II)