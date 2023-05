SV Lippstadt: Ehemaliges BVB-Talent erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2025

Der SV Lippstadt konnte einen hoch veranlagten Abwehrspieler bis zum Sommer 2025 an den Verein binden.

Gute Nachrichten für die Fans des SV Lippstadt 08: Der Verein konnte den 19-jährigen Kiyan Sadeghi für zwei weitere Jahre bis zum Sommer 2025 binden.

"Kiyan ist ein Riesentalent, das in den vergangenen Jahren in den Nachwuchsleistungszentren von Fortuna Düsseldorf und Borussia Dortmund hervorragend ausgebildet wurde. Er wurde im Winter von den Verantwortlichen der Jugendabteilung an den Bruchbaum geholt, die damit ein sehr gutes Händchen bewiesen haben. Kiyan Sadeghi hat das halbe Jahr in der U19 optimal genutzt, gute Leistungen gezeigt und schon in die erste Mannschaft reinschnuppern können. Ich freue mich, dass wir mit ihm einen Spieler dazu bekommen, der sowohl fußballerisch wie auch körperlich schon sehr weit ist für sein Alter", erklärt Dirk Brökelmann, der Sportdirektor des SV Lippstadt 08.

Sadeghi war bis 2017 für den FC Brünninghausen aktiv, ehe er im Alter von 13 Jahren in das NLZ von Borussia Dortmund wechselte. 2020 ging es für Sadeghi dann für drei weitere Jahre zu Fortuna Düsseldorf.

Von dort kam der gebürtige Herdecker mit iranischen Wurzeln im Februar 2023 schließlich zum SV Lippstadt 08. Anfang Mai feierte der Innenverteidiger beim Auswärtsspiel in Straelen dann auch sein Debüt in der Regionalliga.

SV Lippstadt: Acht Spieler fix für 23/24 - Kapitän Heiserholt zum FC Schalke 04 U23

Nach den Vertragsverlängerungen von Christopher Balkenhoff, Seung-won Lee, Phil Mehn, Lars Holtkamp und Benjamin Aust sowie den externen Verpflichtungen von Elias Demirarslan und Ali Cirak (beide Preußen Münster II) ist Sadeghi der achte Spieler, der eine Zusage für die kommende Spielzeit 2023/2024 gab.

Derweil werden Kapitän Finn Heiserholt (FC Schalke 04 II), Marvin Mika (Fortuna Köln), Luis Sprekelmeyer (VfL Osnabrück, war ausgeliehen), Julian Düsterhus und Mustafa Delifer (beide Ziel unbekannt) den SV Lippstadt 08 verlassen.

Zu Heiserholt, der auf Schalke noch nicht offiziell vorgestellt wurde: Er soll nach RS-Informationen nicht nur eine der wenigen Plätze der Spieler, die über 23 Jahre alt sind einnehmen, sondern auch als Video-Analyst und auf der Geschäftsstelle arbeiten.