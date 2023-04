1. FC Bocholt: John-Nachfolger gefunden - 196-maliger Bundesligaprofi übernimmt

Der 1. FC Bocholt hat einen Nachfolger für den am Saisonende scheidenden Marcus John gefunden. Ein Ex-MSV-Profi wird Cheftrainer.

Der 1. FC Bocholt wird in der neuen Spielzeit von Dietmar Hirsch trainiert. Der 51-Jährige unterzeichnete am Bocholter Hünting einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Das gab der abstiegsbedrohte Regionalligist am Montag bekannt.

Hirsch übernimmt somit im Sommer das Traineramt von Marcus John, der wie berichtet zum KFC Uerdingen wechselt.

Hirsch ist Fußball-Lehrer und lebt mittlerweile in Rheinberg am Niederrhein. Als Profi absolvierte er 196 Bundesligaspiele. Hirsch hat als Profi viele Jahre bei Borussia Mönchengladbach (1993-1995) und dem MSV Duisburg (1995-2000 und 2003-2005) verbracht. In der Zeit konnte er allein für den MSV über 200 Bundesligaspiele bestreiten.

Weitere Profistationen waren Hansa Rostock und die SpVgg Unterhaching. Nachdem er 2009 beim VfB Lübeck seine aktive Laufbahn beendete, schlug der gebürtige Viersener eine Trainerkarriere ein. Seitdem war er sowohl in der 3. Liga (beim SV Elversberg) als auch der Regionalliga (VfB Oldenburg, FC Teutonia Ottensen 05) als Chefcoach tätig. Weitere Trainerstationen waren Hessen Kassel, SV Schackendorf und FC Sylt.

Die beiden Co-Trainer Marvin Höner (30) und Kai Henkel (30, Torwarttrainer) bleiben an Bord. Sie verlängerten ihre Verträge am Hünting für eine weitere Saison.

Dietmar Hirsch: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe beim 1. FC Bocholt, einem Verein mit viel Tradition und Potenzial. Die Gespräche mit den Verantwortlichen, speziell Christopher Schorch, waren sehr angenehm und zielführend. Wir fanden schnell einen gemeinsamen Nenner und freuen uns gemeinsam auf eine erfolgreiche Saison."

Christopher Schorch, Assistent des Präsidiums und Kaderplaner, sagt: "Wir hatten sehr gute Gespräche mit Dietmar, der uns mit seinem Konzept absolut überzeugt hat. Er ist ein absoluter Fachmann und sympathischer, offener Typ, der perfekt zum 1. FC Bocholt und unseren Vereinsstrukturen passt. Zudem lebt Dietmar nicht weit von Bocholt entfernt, was sicher auch ein großer Vorteil ist. Wir freuen uns, dass wir Dietmar Hirsch für uns gewinnen konnten. Neben dem Klassenerhalt arbeiten wir nun unter Hochdruck weiter an einem schlagkräftigen Kader für die neue Saison."