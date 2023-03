Preußen Münster: Euphorie wächst - Aufstieg könnte theoretisch schon nächste Woche fix sein

Preußen Münster steht vor der Rückkehr in die 3. Liga. Einige Rechenspiele zum möglichen Zeitpunkt des Aufstiegs.

Der Aufstieg in die 3. Liga ist Preußen Münster wohl nur noch auf dem Papier zu nehmen.

Es ist schlichtweg nicht vorstellbar, dass die Adlerträger ihr Polster von 14 Punkten auf den zweiten Tabellenplatz im Endspurt der Spielzeit noch verspielen. Zumal das Team von Sascha Hildmann zuletzt mit dem elften Sieg in Folge eine neue Rekordserie aufstellte.

Der SCP ist auf dem Weg zur erfolgreichsten Saison in der Geschichte der Regionalliga West - und entsprechend groß ist die Euphorie im Vereinsumfeld. Ein Beweis dafür: Der Ansturm auf die Tickets für die verbliebenden vier Heimspiele ist riesig.

Das Saisonfinale an der Hammer Straße gegen Rot Weiss Ahlen (13. Mai) ist sogar bereits ausverkauft - Vereinsangaben zufolge waren die 12.794 Karten schon sieben Wochen vor der Austragung restlos vergriffen.

Dass die Münsteraner am letzten Spieltag tatsächlich noch um das Ticket für die 3. Liga kämpfen müssen, gilt als ausgesprochen unwahrscheinlich. Elf Punkte reichen ihnen bei noch acht ausstehenden Spielen, um letzte Restzweifel zu beseitigen.

Theoretisch könnten die Preußen den Aufstieg sogar schon in der kommenden Woche perfekt machen: im Auswärtsspiel beim SV Rödinghausen am Mittwoch, 5. April (19.30 Uhr).

Sollten die von Borussia Mönchengladbachs U23 angeführten Verfolger bis dahin höchstens einen Punkt holen und Münster sowohl beim 1. FC Kaan-Marienborn (Samstag, 14 Uhr) als auch in Rödinghausen gewinnen, hätte das Hildmann-Team mindestens 19 Punkte Vorsprung und wäre bei sechs ausstehenden Spieltagen nicht mehr einzuholen.

Etwas länger müsste sich der SCP gedulden, falls Gladbachs U23 so hartnäckig punktet wie zuletzt (vier Siege in Folge). Sollte das Spitzenduo in den nächsten Wochen alle Spiele gewinnen, könnten die Sektkorken am Samstag, 15. April knallen. Dann ist Münster beim 1. FC Düren zu Gast.

Unter der Woche in Rödinghausen oder im rund 200 Kilometer entfernten Düren - sicher beides keine optimalen Termine für eine große Aufstiegsparty mit den Fans.

Da würde sich folgendes Szenario schon eher anbieten: Vorausgesetzt, Münster (2,5) und Gladbach II (1,96) halten ihren bisherigen Punkteschnitt, ist die Rückkehr in die 3. Liga am 29. Spieltag wasserfest. Der steigt am Ostersamstag (8. April), wenn Rot-Weiß Oberhausen zum Traditionsduell ins Preußenstadion kommt. Wenn das mal kein würdiger Rahmen wäre...